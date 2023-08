Proteggi la tua casa: TP-Link Tapo COSTA POCHISSIMO e regala tranquillità

Sei alla ricerca di una soluzione di sicurezza affidabile per la tua casa o il tuo ufficio? Non cercare oltre! Amazon ha lanciato una fantastica offerta per la TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi. Originariamente prezzata a 49,99€, ora puoi averla a soli 39,99€, con uno sconto del 20%. Un’occasione da non perdere!

Con questa telecamera WiFi da esterno, controlli la tua casa e proteggi i tuoi cari

La TP-Link Tapo C310 non è una semplice telecamera di sorveglianza. Ecco alcune delle sue specifiche di punta:

Video ad altissima risoluzione: Cattura ogni dettaglio con una nitidezza cristallina grazie alla risoluzione di 3 MP.

Cattura ogni dettaglio con una nitidezza cristallina grazie alla risoluzione di 3 MP. Visione notturna avanzata: Anche nelle ore più buie, questa telecamera ti offre una portata di visione notturna fino a 30 metri.

Anche nelle ore più buie, questa telecamera ti offre una portata di visione notturna fino a 30 metri. Rilevamento del movimento e notifiche: Sarai sempre informato in tempo reale ogni volta che la telecamera rileva un movimento.

Sarai sempre informato in tempo reale ogni volta che la telecamera rileva un movimento. Allarme sonoro e luminoso: Spaventa i visitatori indesiderati con effetti luminosi e sonori.

Spaventa i visitatori indesiderati con effetti luminosi e sonori. Audio bidirezionale: Comunica facilmente attraverso il microfono e l’altoparlante integrati.

Comunica facilmente attraverso il microfono e l’altoparlante integrati. Archiviazione locale sicura: Salva fino a 128 GB di video su una scheda microSD per un accesso facile e veloce ai tuoi video.

Salva fino a 128 GB di video su una scheda microSD per un accesso facile e veloce ai tuoi video. Controllo vocale: La telecamera è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, rendendo la gestione della tua sicurezza ancora più semplice e intuitiva.

La TP-Link Tapo C310 è una delle telecamere di sorveglianza più avanzate sul mercato, offrendo una serie di funzionalità che la rendono perfetta per qualsiasi esigenza di sicurezza. E con uno sconto del 20% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per investire nella sicurezza della tua casa o del tuo ufficio.

Non perdere questa incredibile offerta! Acquista ora e assicurati la pace della mente che solo una telecamera di sorveglianza di alta qualità può offrire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.