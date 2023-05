Proteggi il tuo MacBook PRO con questa custodia SUPER SICURA: bastano 15 EURO

Se vuoi tenere al sicuro il tuo MacBook PRO in qualsiasi occasione e dovunque tu vada, cogli l’offerta su Amazon sulla Custodia TECOOL! Con uno sconto del 20%, il prezzo dell’articolo preziosissimo è sceso a soli 15,99€.

Questo accessorio ti svolterà la vità ed è perfetto per proteggere il tuo dispositivo Apple dagli urti, dai graffi e dalla polvere. La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Custodia TECOOL per MacBook PRO: massima sicurezza e affidabilità

La custodia TECOOL è realizzata in tessuto impermeabile di alta qualità che garantisce una protezione affidabile contro l’acqua e l’umidità. Inoltre, è dotata di un’imbottitura spessa che assorbe gli urti e protegge il tuo MacBook PRO da eventuali danni.

Questa custodia è facile da usare e da trasportare, grazie alla sua compattezza e alla sua leggerezza. È dotata di una chiusura a zip che garantisce una chiusura sicura e un facile accesso al tuo MacBook PRO. Inoltre, è dotata di una tasca esterna che ti consente di trasportare altri accessori, come il cavo di alimentazione, il mouse e le cuffie.

La custodia TECOOL è compatibile con il MacBook PRO da 13 pollici con display Retina. Inoltre, è disponibile in diversi colori, tra cui grigio, nero e rosa, per soddisfare le tue esigenze di stile.

Insomma, non puoi non avere questo accessorio che è perfetto per proteggere il tuo MacBook PRO dagli urti, dai graffi e dalla polvere. Ad oggi la Custodia TECOOL è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto del 20%. Questo vuol dire che potrai acquistare l’articolo preziosissimo a soli 15,99€, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.