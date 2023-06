PROTEGGI i tuoi AirPods 3 con la custodia morbida ad hoc (A SOLI 11 EURO)

Hai appena acquistato i nuovi AirPods 3 generazione e vuoi assicurarti che siano protetti al meglio? Non cercare oltre, perché la custodia morbida compatibile con AirPods 3 è disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 11,19€ grazie al coupon del 20% di sconto .

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perdere questa occasione e proteggi i tuoi auricolari con stile!

Custodia morbida per AirPods 3: massima protezione per i tuoi auricolari

La custodia morbida è appositamente progettata per adattarsi perfettamente agli AirPods 3 generazione, garantendo una vestibilità precisa e sicura. Realizzata in materiale morbido e resistente, proteggerà i tuoi auricolari dagli urti, dai graffi e dalla polvere senza compromettere l’accesso a tutti i comandi e le porte.

La custodia morbida è leggera e sottile, mantenendo il profilo elegante degli AirPods. Potrai portare i tuoi auricolari ovunque senza ingombri aggiuntivi. La finitura liscia e piacevole al tatto aggiunge anche una sensazione di comfort durante l’utilizzo.

La custodia offre una protezione completa per il tuo caso di ricarica AirPods 3. Con il suo design a scatto, puoi facilmente aprire e chiudere la custodia per accedere ai tuoi auricolari in modo rapido e senza sforzo. Inoltre, la custodia morbida è compatibile con la ricarica wireless, consentendoti di ricaricare i tuoi AirPods senza rimuoverla.

La custodia è disponibile in una varietà di colori accattivanti, consentendoti di personalizzare i tuoi AirPods in base al tuo stile e alle tue preferenze. Scegli tra colori vivaci o tonalità più sobrie, rendendo i tuoi auricolari unici e distinguibili.

La custodia morbida compatibile con AirPods 3 generazione è un accessorio essenziale per proteggere i tuoi auricolari con stile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 11,19€ grazie al coupon del 20% di sconto , è un’offerta che non puoi assolutamente lasciarti scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.