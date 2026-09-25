Pronti a pagare centinaia di euro per questi vecchi CD: i collezionisti li vogliono, è pieno di annunci

Un piccolo segnale di stanchezza verso un ascolto affidato solo allo streaming.

Un lettore CD portatile con disco, booklet e cuffie: il rito dell’ascolto fisico che torna tra i più giovani.

Per chi ha passato l’adolescenza tra camerette, autoradio e lettori portatili, il compact disc non era solo un supporto. Era un gesto. Aprire la custodia, sfogliare il booklet, infilare il disco nel lettore e ascoltare un album dall’inizio alla fine, senza saltare subito al pezzo dopo. Quel rito, quasi cancellato dalla musica sulle piattaforme, oggi incuriosisce anche chi con i CD non è davvero cresciuto.

La tendenza,non parla di un ritorno di massa. Però dice che qualcosa è cambiato. Molti continuano a usare Spotify, Apple Music e gli altri servizi, ma cercano anche un oggetto da tenere, qualcosa di più stabile. «Ho dei CD, ma li tengo come decorazione», ha raccontato Carlota, 20 anni, spiegando che oggi ascolta soprattutto in streaming. La sua amica Maria, della stessa età, ha detto invece che comprerebbe ancora un disco, ma solo del suo cantante o della sua cantante preferita. Anche spendendo fino a 40 franchi.

È qui che il ritorno del CD musicale trova una parte della sua forza. Non può competere con lo streaming sulla comodità. Gioca un’altra partita: quella dell’oggetto. Avere un album sullo scaffale, guardarlo, prestarlo, conservarlo per anni dà alla musica una presenza diversa. Un catalogo digitale, per quanto enorme, non offre la stessa sensazione.

Giovani acquirenti e vecchie collezioni: chi compra oggi lettori portatili

Il dato più curioso riguarda proprio i più giovani. Secondo MediaMarkt Svizzera, cresce soprattutto la richiesta di lettori CD portatili economici e di radio all-in-one con lettore integrato. Meno, invece, quella per i vecchi impianti Hi-Fi. La fascia indicata dal rivenditore va dai 15 ai 25 anni: ragazzi e ragazze che spesso hanno conosciuto i CD più come oggetti trovati in casa che come strumenti usati ogni giorno.

Nelle famiglie, del resto, le collezioni non sono sparite. Jeffrey, 27 anni, ha raccontato a 20 Minuten di essere cresciuto con i dischi del padre: «Ne ha tantissimi. In cantina abbiamo una grande collezione e anche un lettore CD». Per lui, però, oggi comprare un disco avrebbe senso solo se offrisse qualcosa in più della musica: una bella edizione, una grafica curata, un contenuto visivo. Altrimenti, ha spiegato, sarebbe difficile giustificare la spesa.

Poi ci sono quelli che il formato fisico non lo hanno mai mollato. Alcuni lettori citati dal giornale svizzero raccontano di comprare ancora CD usati, album dopo i concerti o dischi da far firmare alle band. Melanie, per esempio, ha spiegato di preferire l’acquisto diretto dopo un live. In quel caso il CD diventa il ricordo della serata, non soltanto un supporto musicale. Una cosa da portare a casa, insomma.

Booklet, artwork e oggetto fisico: il valore che lo streaming non offre

La sociologa e trend expert Monika Kritzmöller, docente di sociologia del design all’Università di San Gallo e fondatrice dell’istituto Trends+Positionen, legge il ritorno dei CD come parte di un bisogno più largo: quello di tornare a toccare le cose. «Dischi e CD non sono solo musica, ma oggetti», ha spiegato, richiamando il peso della copertina, delle immagini e del booklet. Dettagli che trasformano l’ascolto in qualcosa di più completo, fatto anche di vista, tatto e memoria.

Lo streaming musicale, al contrario, è per sua natura leggero, veloce, sempre sostituibile. Si apre, si ascolta, si passa oltre. Kritzmöller lo accosta a consumi rapidi come il car sharing o il noleggio di monopattini: comodi, certo, ma senza un legame che duri. Possedere un CD, invece, significa poterlo riascoltare tra vent’anni senza dipendere da un abbonamento, da un catalogo che cambia o da una connessione internet.

C’è poi un valore simbolico. Comprare un disco, oggi più che in passato, è anche un modo per dire all’artista: la tua musica per me conta. Non a caso molti acquirenti parlano di edizioni speciali, copertine curate, firme raccolte dopo i concerti. Il supporto fisico non manda in pensione lo streaming. Semmai lo affianca. E, per qualcuno, gli restituisce un po’ di peso.

Dati dei rivenditori e limiti del revival: nicchia in crescita, vinile ancora avanti

I numeri confermano il movimento, ma invitano a non esagerare. Da Galaxus, tra gennaio e metà settembre 2026, le vendite di lettori CD portatili sono salite del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. «Anche i lettori portatili vendono bene quest’anno», ha spiegato Tobias Heller, senior communications manager del gruppo, ipotizzando che molti clienti li comprino per rimettere in uso collezioni già presenti in casa.

Da MediaMarkt Svizzera arriva un segnale simile: il fenomeno resta di nicchia, ma è «chiaramente visibile», con un aumento di circa il 40% nel segmento dei lettori portatili e delle radio compatte con CD. Più prudente il quadro di Fust, dove la vice responsabile media Angelika Eugster parla di una domanda stabile, puntuale, ancora su numeri contenuti. In altre parole: il ritorno c’è, ma non ha ancora cambiato il mercato.

Il paragone con il vinile lo chiarisce bene. Sempre secondo Galaxus, nello stesso periodo le vendite di dischi in vinile sono cresciute del 213%, mentre i giradischi hanno segnato un +33%. Il CD rientra quindi nel paesaggio della musica fisica, ma non guida la corsa. È più accessibile, meno celebrato, forse più domestico. E proprio per questo parla a una nostalgia meno esibita: quella di chi vuole scegliere un album, tenerlo in mano e ascoltarlo senza che sia un algoritmo a decidere il brano dopo.