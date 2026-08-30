IA, i "trucchi" di scrittura per ottenere risposte perfette al primo colpo

Nel 2026, tra aziende, università e pubbliche amministrazioni, il prompt engineering è diventato una competenza sempre più cercata. Il motivo è semplice: aiuta chi usa strumenti di intelligenza artificiale generativa a fare richieste più chiare, a ridurre gli errori e a ottenere risposte utili già al primo tentativo. Non è una formula magica. E nemmeno un gergo per pochi addetti ai lavori. È, più banalmente, il modo in cui si impara a “parlare” con una macchina che interpreta le parole, le collega a schemi probabilistici e restituisce un testo, un codice, una sintesi o un’analisi in base alle istruzioni ricevute.

Perché la qualità del prompt decide la qualità della risposta

La regola di partenza, per chi lavora con i dati, è vecchia ma sempre valida: la qualità dell’input determina la qualità dell’output. Con le IA generative funziona allo stesso modo. Una domanda vaga porta quasi sempre a una risposta generica. Una richiesta costruita bene, invece, aumenta le possibilità di arrivare a un risultato preciso. Lo ha spiegato anche Valentina Sisini, dottoranda al dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara, in un contributo pubblicato da Agenda Digitale: il prompt engineering è la capacità di scrivere istruzioni e domande in grado di orientare il comportamento del modello.

Un esempio basta a chiarire. Scrivere “fammi un riassunto” lascia troppe porte aperte: quanto deve essere lungo? Per chi è pensato? Con quale taglio? In quale formato? Chiedere invece “riassumi questo testo in 1.500 battute, con tono giornalistico, evidenziando tre dati e una conclusione operativa” restringe il campo. La macchina non “capisce” come una persona, certo. Ma riceve confini più netti. E, di solito, lavora meglio.

Obiettivi chiari e parole precise: così si tagliano le ambiguità

Il primo trucco, se vogliamo chiamarlo così, è fissare l’obiettivo prima ancora di scrivere la richiesta. Serve un testo divulgativo? Una mail commerciale? Una tabella di confronto? Una spiegazione per studenti delle superiori? Ogni uso cambia il modo in cui l’AI mette in ordine le informazioni. “Dimmi tutto sul fotovoltaico” è una richiesta troppo larga. “Spiega vantaggi e limiti del fotovoltaico domestico in Italia, citando costi medi, incentivi disponibili e tempi di rientro dell’investimento” è un compito vero.

Le parole pesano. Molto. Termini come “breve”, “semplice” o “dettagliato” possono voler dire cose diverse, perché non danno una misura precisa. Meglio indicare parametri chiari: numero di parole, pubblico di riferimento, formato, livello di approfondimento. Un consulente digitale, raccontava in un webinar sulle competenze AI, “perdeva più tempo a correggere le risposte che a scrivere il prompt”. Poi ha cominciato a inserire vincoli netti: destinatario, lunghezza, tono, dati da non inventare. Il risultato? Meno correzioni, meno perdite di tempo, meno frustrazione.

La precisione aiuta anche a limitare le cosiddette allucinazioni, cioè risposte che sembrano credibili ma non hanno basi solide. Nessun prompt le cancella del tutto: i modelli possono comunque sbagliare. Però indicazioni come “se non conosci il dato, dichiaralo” oppure “non citare fonti non verificabili” riducono il rischio. Una piccola cautela che può cambiare parecchio.

Tono, contesto e livello tecnico: come guidare lo stile dell’AI

Un buon prompt non dice soltanto che cosa fare. Dice anche come farlo. Il quadro di riferimento conta: un medico, un insegnante, un avvocato e un responsabile marketing possono chiedere la stessa informazione, ma non hanno bisogno della stessa risposta. Per questo funziona indicare il ruolo di chi legge e quello che si vuole far assumere alla macchina: “agisci come un docente universitario”, “scrivi come un tecnico informatico”, “spiega a un lettore non esperto”. Non perché l’AI diventi davvero un professionista, ma perché così si indirizzano registro, ordine e taglio della risposta.

Anche il tono di voce va detto con chiarezza. Neutro, istituzionale, colloquiale, tecnico, divulgativo: sono scelte che cambiano il risultato. Una relazione aziendale non può avere lo stesso passo di un post per i social. Una scheda sanitaria, poi, deve evitare frasi promozionali e usare parole prudenti. C’è anche un dettaglio spesso sottovalutato: dare esempi. Bastano poche righe modello, magari un testo già approvato, per far capire all’IA quale stile seguire.

Poi c’è il livello tecnico. Dire “spiegami il machine learning” porta quasi sempre a una panoramica generica. Scrivere invece “spiega il machine learning a un manager senza competenze matematiche, usando esempi nel settore retail e senza formule” produce una risposta molto più utilizzabile. La differenza non la fa la tecnologia. La fa la domanda.

Dalle best practice al futuro: il prompt come nuova alfabetizzazione digitale

Nel lavoro di tutti i giorni, le best practice più utili sono poche e concrete: indicare l’obiettivo, descrivere il pubblico, fissare formato e lunghezza, aggiungere vincoli, chiedere una revisione critica della risposta. Alcuni utenti procedono per passaggi: prima una bozza, poi una riscrittura, infine un controllo di coerenza. È un metodo simile al confronto con un collega. “Non mi serve la prima risposta perfetta, mi serve arrivarci in fretta”, ha confidato un formatore digitale durante un corso per imprese.

Il nodo più interessante, però, riguarda il futuro delle competenze digitali. Saper scrivere un prompt non servirà solo a programmatori o specialisti della tecnologia. Servirà a chi prepara documenti, legge contratti, organizza dati, produce contenuti, studia, insegna. Come è successo con i motori di ricerca, anche con l’intelligenza artificiale farà la differenza la capacità di fare buone domande.

Il prompt engineering, quindi, non è un elenco di frasi pronte da copiare. È una forma di alfabetizzazione: capire come le parole orientano una risposta automatica, dove finiscono le scorciatoie e dove deve restare il controllo umano. Per ottenere risposte migliori al primo colpo, il trucco vero resta uno: sapere con precisione che cosa si sta chiedendo.