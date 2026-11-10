Il programma breve della lavatrice non fa veramente risparmiare: è l'errore in bolletta peggiore di sempre

È la scelta di chi ha fretta, certo. Ma secondo gli esperti del settore elettrodomestici può trasformarsi in una trappola per la bolletta, soprattutto quando prende il posto del ciclo Eco nei bucati di tutti i giorni.

La scena è sempre la stessa: cestello pieno, poco tempo, dito sul tasto lavaggio rapido. In 30 o 40 minuti la lavatrice promette capi puliti e pratica chiusa. Comodo, senza dubbio. Ma l’idea che un programma più breve consumi sempre meno energia elettrica e meno acqua non è così scontata.

La durata, da sola, non dice quanto un lavaggio sia davvero conveniente. Un ciclo breve deve fare tutto in fretta: scaldare l’acqua, lavare, risciacquare. La macchina lavora con più intensità e, in molti casi, può usare più acqua o richiedere più energia in poco tempo per arrivare alla temperatura impostata.

Ecco perché il programma rapido, pensato per situazioni occasionali, può diventare meno vantaggioso se usato ogni giorno per carichi pieni o capi sporchi. Il ragionamento “finisce prima, quindi consuma meno” non basta. Come ricordano spesso i tecnici nei centri assistenza, il punto non è solo quanto dura il ciclo, ma come lavora la lavatrice.

Perché scaldare l’acqua in fretta consuma di più

La voce che pesa di più, in un lavaggio, resta il riscaldamento dell’acqua. Se il tempo è poco, la resistenza della lavatrice deve portare l’acqua alla temperatura richiesta più rapidamente. Questo significa un assorbimento più concentrato e, spesso, un risparmio molto meno evidente di quanto si pensi.

La scelta del programma sulla lavatrice: tra ciclo rapido ed Eco, l’efficienza può incidere su consumi e bolletta.

Werner Scholz, del Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, lo ha spiegato alla Bayerischer Rundfunk con un paragone immediato: fare 100 chilometri a 100 km/h consuma più carburante che farli a 50, anche se si arriva prima. Con le dovute differenze, il principio vale anche per un elettrodomestico costretto ad accelerare le fasi di lavoro.

C’è poi un altro dettaglio, meno visibile. Alcuni cicli brevi usano più acqua per compensare il minor tempo di ammollo e di azione meccanica. E se quell’acqua deve essere scaldata, il conto sale ancora. Così il consumo totale può aumentare proprio mentre si pensa di aver fatto la scelta più prudente.

Eco-programma: tempi lunghi, bolletta più leggera

Il programma Eco chiede pazienza. Può durare diverse ore e per questo molti lo evitano. Ma funziona in modo diverso: la lavatrice scalda l’acqua più lentamente, tiene sotto controllo le temperature e lascia al detersivo il tempo di lavorare sulle fibre. Meno fretta, meno picchi di consumo.

Per i capi normalmente sporchi, il ciclo Eco è spesso la soluzione più efficiente. Non perché lavi con più forza, ma perché distribuisce meglio le fasi del lavaggio e riduce il bisogno di energia. Nell’arco dell’anno, soprattutto nelle famiglie che fanno più bucati alla settimana, la differenza può pesare sulla spesa elettrica.

Anche la temperatura fa la sua parte. Per molta biancheria quotidiana non serve lavare sempre a 40 gradi: i detersivi moderni funzionano bene anche a temperature più basse, se il ciclo ha il tempo necessario. Restano naturalmente le eccezioni, dagli asciugamani molto sporchi agli indumenti da lavoro, fino ai tessuti con indicazioni precise in etichetta. Leggerle evita errori e sprechi.

Quando il lavaggio rapido ha davvero senso

Il lavaggio rapido non è da bocciare in blocco. Serve, eccome, ma per casi precisi: pochi capi indossati per poco tempo, una camicia usata mezza giornata, una maglietta senza macchie, indumenti leggeri che hanno solo bisogno di una rinfrescata. In queste situazioni può essere pratico, soprattutto quando bisogna fare in fretta.

Il discorso cambia con un cestello pieno, jeans, asciugamani o capi macchiati. Qui il risultato può non bastare e costringere a un secondo lavaggio. A quel punto il conto è facile: altra acqua, altra energia, altro detersivo. E il vantaggio iniziale sparisce.

La regola, alla fine, è semplice: per il bucato ordinario meglio puntare sul ciclo Eco, magari programmando la lavatrice nelle fasce orarie più convenienti del proprio contratto elettrico. Il programma rapido va tenuto come soluzione d’emergenza, non come abitudine. Meno istinto, più buon senso: ne guadagnano la bolletta e anche l’ambiente.