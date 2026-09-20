Prime Video fa un regalo agli utenti: il telefilm più amato di tutti i tempi arriva sulla piattaforma

Prime Video arricchisce il catalogo con una serie amatissima e una serie di nuove uscite pensate per chi cerca qualcosa da recuperare subito.

Tra ritorni nostalgici, spin-off attesi e stagioni complete, la piattaforma punta su titoli molto diversi tra loro ma capaci di parlare a pubblici trasversali. Il nome più riconoscibile è quello di un teen drama che ha segnato un’intera generazione.

Le novità disponibili su Prime Video: dalle serie complete ai nuovi debutti

Su Prime Video sono arrivati Blindspot, con le stagioni dalla 1 alla 5, Boruto: Naruto Next Generations con la terza stagione, Dawson’s Creek con la prima stagione, Falling Skies dalla 1 alla 5, iZombie dalla 1 alla 5, Legends of Tomorrow dalla 1 alla 7 e Major Crimes dalla 1 alla 6. Un blocco molto televisivo, pensato per pubblici diversi: chi cerca il crime, chi preferisce la fantascienza, chi vuole tornare a un classico degli anni Novanta.

Tra le altre novità c’è Neagley, serie Prime Original disponibile subito con tutti gli episodi. È arrivata anche la seconda stagione di Roast in Peace, caricata per intero, mentre sul fronte cinema trova spazio Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, la commedia di Mel Brooks ancora amatissima dagli appassionati.

Neagley su Prime Video: lo spin-off di Reacher arriva tutto insieme

Tra le novità più attese c’è Neagley, nuova serie Prime Original nata come spin-off di Reacher. Al centro della storia c’è Frances Neagley, personaggio già noto ai lettori dei romanzi di Lee Child. A interpretarla è Maria Sten, mentre nella versione italiana la voce è di Mattea Serpelloni. Ex investigatrice dell’esercito e collaboratrice di Reacher, Neagley lavora ora come investigatrice privata.

La serie resta quindi legata al mondo di partenza, ma prova a muoversi con uno sguardo più autonomo. A firmarla è Nick Santora, già coinvolto nell’universo narrativo di Reacher. Nel cast ci sono anche Greyston Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph e Matthew Del Negro. Prime Video sceglie la strada del binge watching: tutti gli episodi disponibili nello stesso giorno, per parlare subito al pubblico della serie madre.

Da Dawson’s Creek a Blindspot: tornano le serie da recuperare tutte d’un fiato

Il titolo che fa più rumore, soprattutto per chi ha vissuto la stagione dei teen drama anni Novanta, è Dawson’s Creek. Su Prime Video arriva la prima stagione della serie creata da Kevin Williamson, andata in onda per la prima volta alla fine degli anni Novanta e rimasta nell’immaginario di molti spettatori. Amicizie complicate, amori, dialoghi sentimentali e quella provincia americana diventata quasi un marchio.

Accanto a Dawson’s Creek, il catalogo si allarga con serie lunghe e già rodate: Blindspot, thriller investigativo costruito sul mistero dei tatuaggi di Jane Doe; Falling Skies, con la sua invasione aliena; iZombie, a metà tra ironia e crime; Legends of Tomorrow, legata all’universo DC; e Major Crimes, procedurale nato dall’eredità di The Closer. Non sono produzioni originali Amazon, ma pesano eccome nel catalogo: stagioni complete, pronte da vedere senza attese, perfette per chi cerca una serie da iniziare e portare avanti sera dopo sera.