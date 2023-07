Prime Day Proscenic: sconti FOLLI su Aspirapolvere e Friggitrici

L’Amazon Prime Day, l’evento annuale dedicato agli utenti di Amazon Prime, è finalmente arrivato! Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici smart, ha preparato una selezione di prodotti con sconti dal 16% fino al 40% sul prezzo di listino. Non perdete questa occasione unica per acquistare robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili, lavapavimenti e friggitrici ad aria a prezzi scontati. Le offerte saranno disponibili dall’11 al 12 luglio.

DustZero S3

L’aspirapolvere senza fili DustZero S3 offre le performance più avanzate per un’esperienza di pulizia fantastica. Dotato di un vano completamente sigillato, consente di rimuovere con estrema facilità il sacchetto per la polvere, che può contenere fino a 30 giorni di polvere senza mai essere svuotato.

Prezzo originale: 399,00€

Sconto del -16%: 339€

Floobot X1 e V10

I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10 sono dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright e possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi.

Prezzo originale X1: 499,00€

499,00€ Sconto del -26%: 369€

Prezzo originale V10: 399,00€

399,00€ Sconto del -40%: 239€

Proscenic 850T

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T ha un design minimal ed elegante e una potenza di aspirazione molto elevata, 3000Pa. Consente di lavare e aspirare allo stesso tempo.

Prezzo originale: 239€

Sconto del -30%: 169€

P12

L’aspirapolvere senza fili P12 è dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata e di un motore brushless che gli garantisce un’aspirazione da 33000 Pa (120AW).

Prezzo originale: 239,00€

Sconto del -30%: 169,15€

P11 Smart e P11 Animal

Il P11 Smart è un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA. Dotato di display touch e connesso all’app smart, aumenta automaticamente la forza di aspirazione quando incontra un ostacolo, come un tappeto. Anche il P11 Animal è perfetto per pulire casa velocemente e in modo preciso ed efficace.

Prezzo originale P11 Smart: 239,00€

Sconto del -29%: 169€

Prezzo originale P11 Animal: 199,00€

Sconto del -31%: 139€

i10

L’aspirapolvere senza fili i10 ha un motore ad alta efficienza da 350 W e può generare fino a 25000 PA di aspirazione. La batteria rimovibile da 2200 mAh permette un utilizzo fino a 50 minuti.

Prezzo originale: 199,00€

Sconto del -29%: 139€

WashVac F20

Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in una sola azione.

Prezzo originale: 399,00€

Sconto del -25%: 299€

Friggitrici ad aria T20, T21, T22 e T31

Le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Con l’applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.

Prezzo originale T20: 99€

Sconto del -20%: 79€

Prezzo originale T21: 139€

Sconto del -29%: 99€

Prezzo originale T22: 139€

Sconto del -30%: 97€

Prezzo originale T31: 199€

Sconto del -30%: 139€

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.