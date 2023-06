Motorola Prime Day: oggi il Moto edge 30 Neo lo paghi 150 EURO IN MENO

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone con prestazioni eccezionali ma ad un prezzo conveniente? Abbiamo quello che fa per te! Ad oggi su Amazon il Motorola moto edge 30 Neo è disponibile a soli 279 euro con uno sconto del 35%.

Questo vuo dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Motorola moto edge 30 Neo: caratteristiche e funzionalità

Il Motorola moto edge 30 Neo è dotato di un potente processore che garantisce prestazioni fluide e veloci. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, avrai ampio spazio per le tue app, foto, video e molto altro ancora. Non dovrai più preoccuparti della lentezza o dei rallentamenti durante l’utilizzo del tuo smartphone.

Le specifiche tecniche di questo dispositivo sono sbalorditive. Il display OLED da 6.67 pollici ti regalerà immagini nitide e colori vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, la risoluzione Full HD+ ti permetterà di goderti i dettagli in alta definizione. La batteria da 5000mAh ti assicurerà un’autonomia eccezionale per un utilizzo prolungato senza dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Uno dei punti di forza del Motorola moto edge 30 Neo è la sua fotocamera. Con una tripla fotocamera posteriore da 108MP + 8MP + 2MP, potrai scattare foto straordinarie con dettagli nitidi e colori brillanti. La fotocamera frontale da 16MP catturerà i tuoi selfie con una qualità sorprendente. Potrai sperimentare diverse modalità di scatto, effetti e filtri per esprimere la tua creatività.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Motorola moto edge 30 Neo a soli 279 euro con uno sconto del 35%! Goditi un dispositivo potente, con una fotocamera straordinaria e prestazioni impeccabili, risparmiando ben 150 euro sul prezzo di listino. L’offerta è limitata quindi approfittane il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.