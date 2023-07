PRIME DAY in anticipo: Motorola moto g22 a 100 EURO IN MENO

Hai bisogno di un nuoco smartphone ma non vuoi spendere una fortuna? Allora non perdere l’offerta su Amazon per il Motorola moto g22! Questo dispositivo, disponibile a soli 120,90€ con uno sconto incredibile del 45%, ti offre un’esperienza di utilizzo fluida e una serie di funzionalità all’avanguardia.

La spedizione è gratuita e procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? L’offerta è irripetibile!

Motorola moto g22: dispositivo eccellente ad un prezzo super scontato

Il Motorola moto g22 è dotato di un processore potente e di una generosa quantità di RAM, che garantiscono prestazioni veloci e senza intoppi durante l’utilizzo quotidiano. Con la sua ampia memoria interna, avrai spazio sufficiente per salvare foto, video, app e file senza doverti preoccupare di esaurire lo spazio di archiviazione.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti del Motorola moto g22:

Display : Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre immagini chiare e dettagliate per una visione ottimale dei contenuti multimediali.

: Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre immagini chiare e dettagliate per una visione ottimale dei contenuti multimediali. Processore : Il moto g22 è alimentato da un processore Octa-Core MediaTek Helio G85, che offre prestazioni rapide e reattive per gestire le tue attività quotidiane, come navigare sul web, guardare video o giocare a giochi mobili.

: Il moto g22 è alimentato da un processore Octa-Core MediaTek Helio G85, che offre prestazioni rapide e reattive per gestire le tue attività quotidiane, come navigare sul web, guardare video o giocare a giochi mobili. Fotocamera : La fotocamera principale da 48 MP cattura foto nitide e dettagliate, consentendoti di scattare foto di alta qualità in ogni momento. Inoltre, la fotocamera frontale da 13 MP ti permette di scattare selfie perfetti e di effettuare videochiamate di alta qualità.

: La fotocamera principale da 48 MP cattura foto nitide e dettagliate, consentendoti di scattare foto di alta qualità in ogni momento. Inoltre, la fotocamera frontale da 13 MP ti permette di scattare selfie perfetti e di effettuare videochiamate di alta qualità. Batteria : La batteria da 5000 mAh ti offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

: La batteria da 5000 mAh ti offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Sistema operativo: Il moto g22 viene fornito con il sistema operativo Android 11, che ti offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di app disponibili su Google Play Store.

Oggi il Motorola moto g22 è disponibile su Amazon a soli 120,90€ con uno sconto del 45%. Questo è il momento perfetto per ottenere uno smartphone potente e conveniente che soddisfi tutte le tue esigenze quotidiane!

