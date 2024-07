Prime Day anticipato: maxi offerta sul Fire TV Stick 4K (-37%)

Il Fire TV Stick 4K trasforma il tuo salotto in un cinema domestico con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, supportate da tecnologie avanzate come Dolby Vision e HDR10+, che garantiscono colori vividi e dettagli nitidi. L’audio avvolgente Dolby Atmos completa l’esperienza, immergendoti completamente nei tuoi contenuti preferiti.

Questo dispositivo rappresenta il top nel streaming 4K, offrendo prestazioni ottimali anche in ambienti con molti dispositivi grazie al supporto Wi-Fi 6. Goditi un intrattenimento senza limiti con accesso a una vasta libreria di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Inoltre, accendi la TV e scopri una varietà di contenuti gratuiti tramite app di streaming supportate da annunci pubblicitari, inclusi YouTube, Twitch e Pluto TV. Con il Fire TV Stick 4K, puoi anche gestire la tua Casa Intelligente con facilità, controllando dispositivi compatibili come luci e videocamere direttamente dal divano.

Il telecomando vocale Alexa semplifica la tua esperienza, consentendoti di cercare, avviare e controllare i contenuti con comandi vocali. Trova le tue app preferite istantaneamente grazie ai pulsanti preimpostati sul telecomando e gestisci le funzioni principali della TV, come accensione, spegnimento e regolazione del volume, tutto con un unico dispositivo intuitivo.

Su Amazon, oggi, il Fire TV Stick 4K viene scontato del 37% per un prezzo totale, finale e completo di soli 36,99€. Approfittane adesso!