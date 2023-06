Prime Day 2023: i segreti per non perdere nessun offerta

Il Prime Day, uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno, è ormai alle porte. Questa celebrazione annuale di offerte straordinarie è esclusiva per gli utenti abbonati ad Amazon Prime e quest’anno si terrà l’11 e 12 luglio. Durante queste due giornate, gli utenti Prime avranno l’opportunità di accedere a una miriade di offerte su una vasta gamma di prodotti, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dai libri ai prodotti di bellezza e molto altro ancora.

Come prepararsi al Prime Day

Se non avete ancora aderito al programma Amazon Prime, questo è il momento ideale per farlo sfruttando il primo mese completamente gratuito.

L’iscrizione a Prime offre una serie di vantaggi che vanno ben oltre l’accesso alle offerte del Prime Day. Tra i benefici, infatti, si includono la spedizione gratuita in un giorno su milioni di articoli, l’accesso a una vasta libreria di film e serie TV su Prime Video, e molto altro ancora. Per coloro che non sono ancora membri, Amazon offre un mese di prova gratuita, permettendovi di testare tutti i vantaggi di Prime senza alcun costo.

Per chi ha già usufruito della prova gratuita di Amazon Prime, un’altra promozione interessante è Prime Student. Questo programma offre tutti i vantaggi di Amazon Prime, ma a metà prezzo, rendendolo un’opzione ideale per gli studenti che desiderano risparmiare senza rinunciare ai benefici di Prime. Per approfittare dello sconto del 50% sull’abbonamento, è necessario dimostrare di essere uno studente tramite l’indirizzo mail accademico. Inoltre, Amazon offre ben 90 giorni di utilizzo gratuito per chi si registra come studente.

Per i non studenti che hanno già usufruito del mese gratuito, non resta che abbonarsi a Prime con la tariffa standard. Per chi utilizza tanto Amazon per i propri acquisti, consigliamo vivamente di diventare utenti Prime, approfittando di tutti i vantaggi compresi nell’abbonamento.

Prime Day e lista desideri

Per sfruttare al meglio le offerte del Prime Day, vi consigliamo di prepararvi in anticipo. Un modo efficace per farlo è aggiungere già da ora i prodotti che desiderate alla vostra lista desideri di Amazon. Questa funzione vi permette di tenere traccia dei prodotti che vi interessano e di essere pronti a fare acquisti non appena le offerte diventano disponibili. Ricordate, le offerte del Prime Day sono spesso a tempo e a quantità limitata, quindi i prodotti più popolari possono esaurirsi rapidamente. Avere i prodotti già nella vostra lista desideri vi darà un vantaggio, permettendovi di fare acquisti rapidamente e senza stress.

Infine, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito durante l’evento. Durante il Prime Day, pubblicheremo in tempo reale le migliori offerte disponibili, aiutandovi a navigare tra le migliaia di offerte e a trovare i prodotti che desiderate al miglior prezzo possibile. Che siate alla ricerca di un nuovo gadget tecnologico, di un libro da aggiungere alla vostra collezione o di un prodotto di bellezza di lusso, siamo qui per aiutarvi a trovare le migliori offerte.

