Prime Day 2022: tutti i prodotti Bose in offerta

Attivo dal 1964 e oggi considerato con giusto merito un gigante dell’industria delle apparecchiature audio. Parliamo di Bose, marchio che – per la gioia dei tanti audiofili che navigano in rete – prende parte a questa festa chiamata Prime Day 2022.

Di seguito trovi l’elenco di tutti i prodotti Bose in offerta, con sconti da capogiro (da 55 a 300 euro). Il consiglio non può che essere il seguente: se sei interessato ad un articolo, acquistalo quanto prima, perché le scorte potrebbero finire in men che non si dica.

Bose 700 Bluetooth (con Alexa)

Le cuffie over-ear Bose 700 integrano 11 livelli di riduzione del rumore per godersi musica, podcast, video e chiamate senza alcuna distrazione. Il suono è nitido e chiaro, i bassi sono ricchi e profondi. Per quanto riguarda l’acquisizione vocale, le cuffie sono dotate di un sistema a quattro microfoni, in grado di captare la voce e – allo stesso tempo – ridurre i rumori in sottofondo. Infine, includono il supporto all’assistente vocale Alexa.

Il prezzo di listino delle Bose 700 è 399,95 euro, ma oggi le puoi acquistare a 211,99 euro.

Auricolari QuietComfort con cancellazione del rumore

Gli auricolari wireless QuietComfort con riduzione del rumore avanzata e un suono ad alta fedeltà sono caratterizzati dagli inserti StayHear Max, per il massimo del comfort (da cui il nome del prodotto).

L’architettura acustica e la funzione Active EQ garantiscono un suono nitido e bilanciato.

I microfoni eliminano i rumori circostanti e si concentrano sulla voce dell’utente per chiamate più chiare.

Gli EarBuds QuietComfort di Bose sono in offerta a 157 euro (da 279,95 euro).

Cuffie wireless SoundLink Around Ear II

Con un suono profondo e coinvolgente e prestazioni EQ migliorate, la SoundLink Around II integrano la più recente tecnologia Bluetooth per una sincronizzazione audio/video senza pericolo di interruzioni.

Solo per il Prime Day 2022 le SoundLink Around Ear II passano da 229,95 euro a 120,99 euro.

Bose SoundSport Wireless

I SoundSport sono auricolari wireless perfetti per chiunque svolga attività fisica e sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici. Hanno inserti StayHear+ stabili (3 misure diverse), comodi pulsanti fisici per la gestione delle chiamate e dei contenuti audio e integrano una batteria che garantisce autonomia anche per le sessioni di allenamento più lunghe.

Puoi acquistarli in offerta a 94 euro (prima 149,95 euro).

Bose S1 Pro – Sistema di altoparlanti Bluetooth senza batteria

L’S1 Pro è un altoparlante Bluetooth con ingressi per microfoni e strumenti musicali (tastiera o chitarra, ad esempio). Perfetto per feste o eventi all’aperto, il prezzo di listino (599 euro) è abbastanza proibitivo, ma per il festival delle offerte di Amazon è acquistabile a 476,99 euro.

Dimensioni e peso: ‎27.94 x 23.87 x 33.27 cm; 8.12 Kg

Soundbar 700 Bluetooth con Alexa

Il suono della Bose Soundbar 700 è avvolgente, nitido, ampio e con bassi profondi:

Dotata di un pannello superiore in vetro temperato, un’avvolgente griglia metallica e linee eleganti, la Bose Soundbar 700 è progettata per valorizzare il tuo arredamento. Ma la vera bellezza sta nella potenza dietro le forme eleganti. I driver personalizzati e le tecnologie proprietarie offrono un suono nitido e ampio per una soundbar che non solo attira gli sguardi, ma dà anche nuova vita a tutti i tuoi contenuti di intrattenimento.

Oltre ad un comparto audio eccezionale, la soundbar si sposa perfettamente con qualsiasi arredamento e integra il supporto ad Amazon Alexa e a Google Assistant.

Soundbar Solo 5

Concludiamo con una altra soundbar, questa volta la Solo 5, che garantisce una qualità dell’audio nettamente superiore a quella delle tradizionali TV (c’è anche la “modalità dialogo”, per una migliore distinzione delle singole parole pronunciate). Non manca il Bluetooth, per ascoltare musica in streaming da qualsiasi dispositivo.

Il costo della Soundbar Solo 5 è 279,95, che in occasione del Prime Day 2022 scende a 166,99 euro.

