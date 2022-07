Prime Day 2022: le migliori offerte sui prodotti tech di Amazon

Con un giorno d’anticipo rispetto al calendario ufficiale del Prime Day 2022 (12-13 luglio), Amazon ha già reso disponibile le offerte sui prodotti con il suo marchio.

Cosa significa? Beh, è molto semplice. Significa che ORA puoi acquistare dispositivi come Echo Dot, Echo Auto, Fire TV ed Echo Buds a prezzi mai così bassi, con sconti che superano addirittura il 50%.

Di seguito un elenco con le offerte più allettanti su device che meritano particolare attenzione, come il Kindle.

Echo Auto

Come suggerisce il nome, Echo Auto è quel dispositivo che ti consente di portare Alexa anche in auto. Connettilo al tuo smartphone – tramite l’app Alexa – e riproduci contenuti dagli altoparlanti del veicolo tramite l’ingresso AUX o il Bluetooth. Puoi usare i comandi vocali, così da tenere sempre le mani sul volante, per effettuare chiamate o gestire la riproduzione di contenuti audio dalle principali piattaforme di streaming, come Apple Music e Spotify.

In occasione del Prime Day 2022, Echo Auto passa da 59,99 euro a 26,99 euro.

Kindle con luce frontale integrata

Sei un divoratore di libri ma non vuoi portare con te troppo peso quando esci di casa? Beh, per questo c’è Amazon Kindle, questa volta con luce frontale integrata per leggere senza alcun problema in tutti gli ambienti, sia di giorno che di notte.

Lo schermo antiriflesso da 167 ppi rende unica l’esperienza d’uso: è come leggere su carta stampata. Il prezzo della configurazione “con pubblicità” è solitamente di 79,99 euro, ma oggi lo puoi acquistare a 44,99 euro.

Echo Show 8 – 1a Gen (2019)

L’Echo Show 8 del 2019 dispone di uno schermo HD da 8 pollici e di un sistema di altoparlanti stereo. Non manca Alexa, l’assistente a cui puoi chiedere con comandi vocali di scoprire le ultime notizie, gestire gli accessori smart che hai in casa, riprodurre brani musicali e contenuti sulle piattaforme di streaming, tra cui Netflix.

Echo Dot 4a Gen con Orologio

Passa da 69,99 euro a 24,99 euro lo smart speaker Echo Dot di quarta generazione con orologio incorporato (sul display LED). Il suo design è sobrio e compatto, il suono è ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Sarà per questo che, tra quelli in commercio, è l’altoparlante intelligente a marchio Amazon più venduto. Ah, ovviamente è compreso il supporto di Alexa.

Echo Buds 2a Gen

Gli AirPods non fanno per te? Una valida alternativa è rappresentata dagli Echo Buds di seconda generazione, che oggi puoi acquistare a prezzo scontato a 69,99 euro. Il prezzo di listino è 119,99 euro, ma con il ribasso per il Prime Day 2022 è impossibile non prenderli in considerazione.

Tra le caratteristiche spiccano la cancellazione attiva del rumore e il supporto di Alexa, per usare i comandi vocali per gestire le chiamate e i contenuti audio.

Fire TV Cube

Della linea di prodotti Fire TV, il Cube è il lettore multimediale più potente oggi acquistabile. Ti parlo di un device con processore hexa-core per una esperienza di streaming in 4K senza alcun intoppo.

Puoi gestire tutto anche senza telecomando, utilizzando i comandi vocali per “interagire” direttamente con Alexa.

Il Fire TV Cube è oggi in super offerta: solo 69,99 euro (da 119,99 euro).

Fire TV Stick 4K Max

Restiamo sullo streaming e parliamo di Fire TV Stick 4K Max, che trasforma qualsiasi TV in un televisore smart. Il device apre le porte allo streaming 4K, per godersi nel migliore dei modi i contenuti disponibili su piattaforme come Netflix, DAZN, NOW, Prime Video, Apple TV+ e Disney+.

Oggi la Fire TV Stick 4K Max è in offerta a 36,99 euro. Un prezzo pazzesco.

E se cerchi un’alternativa più economica, ti segnalo la Fire TV Stick “modello base” in offerta a 22,99 euro.