Prime Day 2022, le soundbar in offerta da prendere al volo!

Audio da sala cinematografica (con i dovuti limiti), suono avvolgente, dialoghi chiari e effetti sonori coinvolgenti. Per raggiungere un risultato del genere bisogna aggiungere al proprio “arsenale” da salotto una soundbar, come la gettonatissima Solo 5 TV di Bose (marchio che per il festival degli sconti di Amazon ha riservato un bel po’ di sorprese).

Scopri dunque la Top 5 delle soundbar da non lasciarsi sfuggire in questo ultimo giorno del Prime Day 2022.

Bose Solo 5 TV

È un sistema audio che comprende un’unica soundbar che garantisce un suono – a detta di Bose, e vogliamo fidarci – nettamente migliore a quello dei tradizionali televisori. L’audio è più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. A proposito dei dialoghi, è disponibile una modalità che ti permette di sentire chiaramente ogni parola.

Per il Prime Day 2022, la Bose Sole 5 TV passa da 279,95 euro a 166,99 euro.

LG SP2

Audio a 2.1 canali, potenza di 100W e subwoofer integrato. La soundbar LG SP2 offre un audio potente e coinvolgente che migliora ulteriormente se collegata ad un televisore LG, sfruttando al massimo il Processore di Intelligenza Artificiale.

Solo per oggi, da 179 euro a 74,99 euro. Uno sconto di cui approfittare senza dubbio.

LG SPD7Y

Altra super offerta in casa LG è quella relativa alla SPD7Y con potenza totale di 380W e 3.1.2 canali Meridian dal sound cinematografico (che diventano 5.1.2 grazie alla connettività wireless). Spiccano poi le tecnologie Dolby Atmos e DTS X, per esperienze d’ascolto fuori dal comune.

Lo sconto è di 269 euro, che porta il prezzo finale a 229,99 euro.

Hisense HS214

Cerchi qualcosa di più economico ma comunque in grado di garantire qualità? La soluzione è la HS214 di Hisense da 80W e con subwoofer integrato. In termini di connessioni, abbiamo HDMI ARC, USB, Ottico, Coassiale e jack 3.5mm.

Il prezzo? In offerta questa soundbar può essere tua a 59 euro.

Samsung HW-A430/ZF

Chiudiamo con una proposta a marchio Samsung, la HW-A430/ZF da 270W. Tre speaker, 2.1 canali e tecnologia Bluetooth per questa soundbar che passa da 99,99 euro a 79 euro.