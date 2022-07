Prime Day 2022: le offerte sulle migliori cuffie Over Ear

Difficile trovare qualche prodotto che non sia in offerta durante il Prime Day, tuttavia la vastità del catalogo di Amazon rischia di far perdere l’orientamento e – di conseguenza – anche qualche vantaggiosa offerta. In questo articolo trovi gli sconti sugli auricolari, ma se sei alla ricerca di cuffie Over Ear (wireless o meno), allora sei nel posto giusto. Da Sony a Bang & Olufsen passando per Philips, c’è l’imbarazzo della scelta.

Sony WH-XB910N

Le cuffie Sony WH-XB90N sono wireless, supportano la cancellazione attiva del rumore (sfruttando la tecnologia Dual Noise Sensor) e garantiscono un’autonomia di circa 30 ore. Sono poi munite di un microfono e, grazie alla tecnologia Extra Bass, offrono un suono profondo e incisivo.

Difficile chiedere di meglio per 119,90 euro, prezzo scontato (da 199,99 euro) per il Prime Day 2022.

Bose SoundLink Around Ear II

Le SoundLink Around Ear II le abbiamo citate anche in questo articolo riguardante gli sconti sui prodotti BOSE. Questo perché sono cuffie Over Ear (wireless) meritevoli d’attenzione, soprattutto nei giorni del Prime Day 2022 con lo sconto di 108,96 euro. E dunque, calcolatrice alla mano, il prezzo scende a 120,99 euro.

Comfort, qualità del suono in entrata e in uscita e autonomia sono i punti forti delle Around Ear II.

Sennheiser HD 599 – Edizione Speciale

Passiamo a Sennheiser, altro brand leader nel mercato dei dispositivi per l’audio. Le HD 599 sono cuffie premium con bobine in alluminio che assicurano una dinamica senza pari e una distorsione molto bassa. Quelle in offerta a 94,99 euro (da 134,99 euro) sono Special Edition e vengono vendute con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.

Sennheiser HD 450SE con Alexa

Non cambiamo marchio, ma segnaliamo questa volta le HD 450SE Wireless con Alexa e cancellazione attiva del rumore. Si tratta di una edizione speciale e disponibile in esclusiva su Amazon. Il prezzo di listino è 199,99 euro ma oggi le porti a casa con un assurdo sconto di 120,99 euro. Quindi sì, solo 79 euro.

Philips Fidelio X2HR/oo

Questa è un’offerta davvero pazzesca, da non credere. Sì perché le Fidelio X2HR/00 ad alta risoluzione, con driver al neodimio da 50mm e cuscinetti in schiuma memory passano da 191,48 euro a 94,99 euro. Da aggiungere al carrello S-U-B-I-T-O.

Bang & Olufsen Beoplay HX

Chiudiamo con un vero top player, come direbbero in uno dei tanti programmi sportivi. Le cuffie Bluetooth Beoplay HX firmate Bang & Olufsen passano da 499 euro a 349 euro. Grazie Prime Day 2022 che ci hai regalato questa offerta.

Cancellazione attiva del rumore, comfort senza pari, batteria con 30 ore di autonomia, design elegante e moderno allo stesso tempo, bassi e alti perfettamente bilanciati, quattro microfoni. Dobbiamo continuare?