Prime Day 2022: tutti gli Apple Watch in offerta

Nei due frenetici giorni del Prime Day 2022 potrebbero mai mancare offerte riguardanti prodotti a marchio Apple? No, certo che no. L’azienda di Cupertino prende parte all’iniziativa del colosso dell’e-commerce proponendo a prezzi particolarmente allettanti diversi modelli di Apple Watch.

Non è superfluo ricordare che gli sconti indicati di seguito dureranno solo per poche ore, il consiglio è quindi quello di concludere l’acquisto di uno o più indossabili quanto prima. Anche perché, visti i prezzi da urlo, le scorte potrebbero finire in un baleno.

Apple Watch Series 7

A gran sorpresa, tra i prodotti in offerta c’è anche l’ultimo arrivato di casa Apple in fatto di smartwatch. Sì, proprio Apple Watch Series 7.

Al pari delle precedenti generazioni, il Series 7 è disponibile in due dimensioni (41 mm e 45 mm) e, parlando di connettività, nelle versioni GPS e GPS + Cellular. Nel caso della seconda, significa che il device può essere utilizzato per chiamare e mandare messaggi anche se l’iPhone con cui è sincronizzato non è nei suoi paraggi.

A rendere Apple Watch Series 7 uno smartwatch sensazionale sono diversi fattori, tra cui il l’ampio display (il 20% più ampio e con bordi il 40% più sottili rispetto alla precedente generazione), la maggior resistenza (resistenza alla polvere con certificazione IP6X, resistenza in acqua fino a 50 metri), la ricarica più veloce e funzioni evolute come le app Livelli O2 ed ECG.

E ora tieniti forte, perché in questo Prime Day 2022 – per quanto riguarda Apple Watch Series 7 – c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco tutte le configurazioni in offerta, con sconti a partire da 60 euro.

A meno di 400 euro

A meno di 500 euro

A meno di 750 euro

Apple Watch Series 6

Si ritaglia un po’ di spazio anche lo smartwatch presentato a settembre del 2020 e che ha ancora tanto, ma tanto da dare (anche grazie agli aggiornamenti garantiti da Apple).

In questo caso, gli sconti sono addirittura superiori. Un esempio? Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa da 40mm e cinturino spot nero passa da 739 euro a 429 euro. Davvero niente male.

Ma gli sconti pazzeschi non finiscono qui. La configurazione con cassa da 44mm in acciaio inossidabile e cinturino Loop in maglia milanese passa da 839 euro a 499 euro.

Chiudiamo con uno sconto di 310 euro sul modello da 40mm con cassa in acciaio inossidabile Argento e cinturino Sport Bianco.