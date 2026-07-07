Prima di usare l'iPhone questa estate forse dovresti prima fare attenzione a queste 3 opzioni

La prima opzione riguarda le mappe offline. Chi si dirige verso zone con copertura mobile incerta dovrebbe scaricarle prima della partenza, non quando ormai è troppo tardi e il roaming dati magari costa più del previsto. Sia su Apple Mappe sia su Google Maps la procedura è simile: in Apple Mappe basta aprire l’app, toccare la propria foto profilo, selezionare “Mappe offline” e poi “Scarica nuova mappa”, inserendo la destinazione e confermando il download. Una volta scaricata, la mappa resta disponibile anche senza connessione dati, ed è possibile scaricarne più di una per coprire itinerari diversi durante lo stesso viaggio.

La seconda riguarda la traduzione dei menu al ristorante senza dover digitare nulla. Basta aprire l’app Fotocamera e inquadrare il testo: in basso a destra compare un’icona di riconoscimento testo, e toccandola si può selezionare il testo e scegliere “Traduci”. Nel giro di pochi secondi compare la traduzione in italiano, capendo esattamente cosa si sta ordinando invece di affidarsi al caso o a un cameriere che magari non parla la propria lingua. La stessa funzione lavora anche su foto già scattate, aprendole nell’app Foto e usando la stessa opzione — utile per rivedere con calma un menu fotografato in fretta.

Le opzioni da attivare prima di partire per le vacanze

La terza, forse la più sottovalutata, riguarda la condivisione delle foto di viaggio senza rivelare la posizione esatta. Molti non considerano che ogni foto scattata dall’iPhone salva automaticamente il luogo in cui è stata realizzata, inclusi coordinate precise che permetterebbero a chiunque di risalire esattamente a dove ci si trovava in quel momento. Prima di inviarla o pubblicarla, si può rimuovere questo dato: nell’app Foto si seleziona l’immagine, si tocca l’icona di condivisione in basso a sinistra, si sceglie “Opzioni” in alto e si disattiva la voce “Posizione”, inviando poi la foto priva di quel metadato.

Nessuna di queste tre opzioni richiede acquisti aggiuntivi o app di terze parti: sono tutte già integrate nel sistema operativo, e la loro efficacia dipende solo dal fatto di attivarle prima di partire, non durante il viaggio quando il tempo è già poco e la connessione incerta rende tutto più complicato da configurare al momento, magari proprio mentre si è già in fila all’aeroporto o al gate d’imbarco.

Piccoli accorgimenti che, sommati, evitano gran parte degli imprevisti tipici delle vacanze: perdersi senza connessione in un paese straniero, non capire cosa si sta ordinando al ristorante, o condividere involontariamente informazioni sulla propria posizione con un pubblico più ampio di quanto si pensasse, magari con sconosciuti che seguono un profilo social pubblico. Una precauzione ulteriore, complementare alle tre opzioni descritte, riguarda l’attivazione della modalità aereo con Wi-Fi attivo negli hotel: consente di ricevere notifiche e messaggi tramite la rete dell’albergo senza incorrere in costi di roaming imprevisti sui dati cellulari.