Prima di risintonizzare il vostro televisore sul digitale terrestre, verificate questa funzione: può farlo in automatico

Prima di lanciare la solita risintonizzazione TV, però, conviene dare un’occhiata a una voce spesso nascosta nei menu. Su molti modelli può aggiornare alcuni canali da sola, senza rifare tutta la procedura da capo.

Il cambiamento riguarda la televisione digitale terrestre, che in Spagna viene indicata come TDT, e rientra nel percorso di ampliamento dell’offerta in UHD. Un formato che richiede televisori compatibili e una ricezione corretta del segnale. Quando una rete cambia parametri tecnici, frequenze o identificativi di servizio, il televisore può smettere di trovare il canale nella posizione di sempre. Da qui il consiglio, già rilanciato da siti specializzati e utenti, di prepararsi a una nuova sintonizzazione dei canali.

Per molti telespettatori è una scena già vista: impostazioni, ricerca automatica, qualche minuto di attesa e poi, spesso, la lista da sistemare di nuovo. Ma non sempre serve ripartire da zero. Alcune Smart TV hanno una funzione pensata proprio per seguire i piccoli cambiamenti della rete e aggiornare la lista senza cancellare l’ordine scelto dall’utente.

“Sostituzione canali”, la voce nascosta che può aggiornare la lista da sola

La funzione può chiamarsi “Sostituzione canali”, oppure avere un nome simile a seconda del marchio del televisore. Il suo compito è tenere aggiornata la lista della TDT in automatico. In pratica, la TV controlla in background le informazioni inviate dall’operatore televisivo: se un canale cambia frequenza, multiplex o dati identificativi, il sistema prova a sostituire il vecchio riferimento con quello nuovo. Senza chiedere all’utente di avviare una ricerca completa.

Un telecomando davanti alla smart TV mentre si controllano le impostazioni per l’aggiornamento dei canali della TDT.

Il vantaggio è concreto: evitare che un canale non funzionante resti in lista mentre la nuova versione finisce in fondo, magari come doppione. Se la segnalazione tecnica è corretta e il televisore la legge senza problemi, la Smart TV prova a lasciare il canale dov’era. “È una di quelle opzioni che scopri solo entrando nei menu avanzati”, raccontano spesso gli utenti nei forum dedicati alla casa connessa. Una voce piccola, ma utile.

Dove trovarla nei menu della Smart TV e perché spesso è spenta

La posizione cambia da modello a modello. Su molti televisori il percorso più probabile passa da Impostazioni, poi Configurazione canali e quindi Impostazioni avanzate. Qui possono comparire voci come sostituzione canali, aggiornamento automatico, ricerca in standby o gestione dinamica della lista. Cambiano i nomi, cambiano anche le traduzioni. Sui modelli più recenti con Android TV, Google TV, Tizen o webOS, però, la logica è più o meno la stessa.

Il punto da controllare è l’interruttore: in diversi casi la funzione risulta disattivata di default. Può dipendere dalle scelte del produttore, dal Paese impostato al primo avvio o dalla volontà di evitare modifiche automatiche che potrebbero confondere l’utente. Prima di attivarla, meglio annotare l’ordine dei canali principali o scattare una foto al menu con lo smartphone. Una precauzione semplice, ma comoda se qualcosa non va come previsto.

L’aggiornamento automatico dei canali funziona soprattutto con modifiche limitate: un cambio di frequenza, un identificativo aggiornato, una variazione gestita correttamente dalla rete di trasmissione. In questi casi il televisore riceve le informazioni, le confronta con la lista già salvata e prova a intervenire senza cancellare tutto.

L’utente se ne accorge magari solo la sera, accendendo la TV e trovando il canale ancora al suo posto. Diverso il caso di cambiamenti più ampi. Se entra in funzione un multiplex nuovo, se la riorganizzazione dello spettro è estesa o se il segnale arriva debole, la risintonizzazione completa della TV può essere ancora necessaria. Lo stesso vale quando il televisore non interpreta correttamente i dati inviati dalla rete. A quel punto bisogna tornare alla procedura classica: ricerca automatica, controllo dei canali trovati e, se serve, riordino manuale.

Il consiglio pratico è quindi questo: controllare prima la funzione nascosta e solo dopo decidere se fare la ricerca totale. Per chi usa ogni giorno la TDT e ha già ordinato con cura Rai, Mediaset locali o emittenti spagnole a seconda del Paese di ricezione, evitare un nuovo riordino non è poco. Non risolve ogni problema tecnico, ma può risparmiare un passaggio noioso. E spesso è già lì, dentro il televisore, a pochi clic dal telecomando.