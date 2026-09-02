Prima di partire ci sono 5 cose che dovresti controllare sul telefono

Oggi nel telefono ci sono biglietti, prenotazioni, pagamenti, documenti e indirizzi: se qualcosa non funziona, il viaggio può complicarsi subito. Bastano pochi minuti, meglio da casa e con un Wi-Fi stabile, per verificare roaming, connessione dati, mappe offline e sistemi di sicurezza. E per evitare costi imprevisti, disservizi o informazioni irraggiungibili appena il telefono aggancia una rete straniera.

Chi viaggia dall’Italia verso un Paese dell’Unione europea può usare chiamate, SMS e dati secondo le condizioni della propria offerta nazionale, grazie al roaming UE e alla regola del “roam like at home”. Le stesse norme valgono anche in Islanda, Liechtenstein e Norvegia e, dal 2026, anche in Moldova e Ucraina, secondo quanto indicato dalle istituzioni europee. Attenzione però: non è sempre tutto illimitato. Con le offerte ricche di gigabyte, o con traffico dati illimitato, possono esserci soglie di uso corretto.

Il controllo va fatto prima di partire, dall’app o dal sito del proprio operatore telefonico. Fuori dall’area europea, infatti, le regole cambiano: tariffe e pacchetti dipendono dal Paese. Il Regno Unito, dopo la Brexit, non rientra automaticamente nel sistema UE, anche se alcune compagnie italiane continuano a includerlo in certe offerte. “Meglio verificare Paese per Paese”, ricordano spesso gli operatori nei canali di assistenza. Una convinzione sbagliata, qui, può finire direttamente in bolletta.

Occhio anche a navi e aerei. Se il telefono si collega a una rete terrestre, valgono le condizioni del proprio piano. Se invece aggancia una rete satellitare, i tetti europei non valgono. In mare aperto, o durante un volo, lasciare attivi i dati può trasformare una semplice notifica in una spesa evitabile. In quei casi, la modalità aereo resta la scelta più prudente.

SIM locale, eSIM o offerta italiana: scegliere la connessione che conviene

Se l’offerta italiana non copre il Paese di destinazione, oppure prevede costi troppo alti, una SIM locale o una eSIM da viaggio può essere la soluzione più comoda. La eSIM è una scheda digitale: si installa dalle impostazioni del telefono, spesso con un codice QR, senza togliere la SIM principale. Serve però uno smartphone compatibile e non vincolato a un solo operatore.

Controllo delle impostazioni dello smartphone prima di partire, con documenti di viaggio e accessori essenziali sul tavolo.

Apple e Google, nelle loro guide di supporto, consigliano di controllare la compatibilità prima della partenza e di installare il profilo eSIM quando si ha ancora una connessione stabile. Sembra un dettaglio, ma non lo è. Farlo nella hall di un hotel, magari con il Wi-Fi che salta di continuo, può diventare una perdita di tempo. Meglio sistemare tutto a casa, con calma.

Chi usa uno smartphone Dual SIM può tenere attivo il numero italiano per ricevere SMS, codici bancari o chiamate urgenti, e assegnare la connessione dati alla linea comprata per il viaggio. Questa scelta, però, va controllata a mano. Avere due SIM e lasciare i dati su quella sbagliata capita più spesso di quanto sembri. E significa pagare il roaming internazionale anche dopo aver acquistato un pacchetto locale.

Mappe offline, documenti salvati e app essenziali: il kit contro gli imprevisti

Una buona connessione non è garantita dappertutto. Gallerie, zone rurali, montagne, metropolitane affollate o quartieri con poco segnale possono lasciare senza indicazioni proprio nel momento in cui bisogna raggiungere l’albergo. Per questo conviene scaricare prima le mappe offline della città o della regione di destinazione. Google Maps permette di salvare aree precise sul telefono; anche Mappe di Apple consente di scaricare parti di territorio e usarle senza rete.

Le mappe offline conservano strade, percorsi e punti di riferimento, anche se non sempre mostrano traffico, incidenti o chiusure temporanee aggiornate. Restano comunque una buona rete di sicurezza. Lo stesso vale per carte d’imbarco, prenotazioni, polizza assicurativa, indirizzo dell’alloggio e numeri di emergenza: salvarli in PDF, nelle note o in una cartella accessibile senza internet può evitare corse inutili al banco informazioni.

Prima di partire, vale la pena aggiornare solo le app davvero utili: compagnia aerea, banca, trasporti locali, traduttore, eventuale assicurazione sanitaria. Non serve avere tutto. Anzi, troppe applicazioni aperte, notifiche continue e accessi inutili possono complicare la gestione del telefono. Il kit digitale migliore è quello che funziona anche quando la rete non aiuta.

Telefono smarrito o rubato: localizzazione, blocco remoto e dati al sicuro

Perdere lo smartphone in viaggio non significa soltanto perdere un oggetto costoso. Dentro ci sono account personali, fotografie, email, documenti, carte salvate e app bancarie. Per questo, prima della partenza, è meglio attivare i sistemi di localizzazione: Dov’è sui dispositivi Apple e Find Hub su Android permettono di vedere dove si trova il telefono, farlo suonare, bloccarlo o cancellare i dati da remoto. Ma vanno impostati prima. Dopo, spesso, è tardi.

Apple consente di usare l’app Dov’è o il servizio web di iCloud; Google permette di cercare, proteggere o inizializzare telefoni e tablet collegati al proprio account. Alcuni modelli Android supportano anche reti di localizzazione utili quando il dispositivo è offline. Prima di partire, però, bisogna controllare password, account di recupero e codice di sblocco. Un PIN debole resta una porta socchiusa.

Per chi viaggia con informazioni professionali delicate — giornalisti, dirigenti, ricercatori, personale politico — può avere senso usare un secondo telefono con pochi account essenziali. Per una vacanza normale, di solito, bastano misure più semplici: backup recente, aggiornamenti del sistema, blocco schermo solido e rimozione dei file non necessari. Il caricatore si può infilare in valigia anche all’ultimo minuto; la sicurezza digitale, invece, va preparata prima che il telefono agganci la prima rete straniera.