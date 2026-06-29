Prima di fare le foto in spiaggia c’è una cosa che dovresti sapere

Tra sole a picco, sabbia e acqua salata, la giornata al mare mette lo smartphone in una condizione di stress che pochi considerano mentre rincorrono lo scatto perfetto. La cosa che in molti ignorano riguarda proprio il momento in cui si fotografa: tenere l’obiettivo puntato a lungo verso fonti di luce estremamente intense, sole compreso, può danneggiare il sensore della fotocamera, lo stesso principio per cui i produttori di macchine fotografiche sconsigliano di inquadrare direttamente sorgenti luminose molto potenti.

Foto in spiaggia: a cosa fare attenzione

A questo si aggiunge il problema del calore. In spiaggia il riflesso della sabbia e dell’acqua amplifica l’irraggiamento solare, e l’uso intensivo della fotocamera, con lo schermo sempre acceso e il processore al lavoro, somma calore interno a quello ambientale. Il risultato è un dispositivo che si surriscalda in fretta: nei casi più lievi le prestazioni calano e la batteria si scarica più velocemente, in quelli più seri il telefono si spegne da solo per autoproteggersi, lasciando senza il proprio unico strumento per scattare. Le batterie agli ioni di litio, va ricordato, invecchiano molto più rapidamente quando sono esposte ad alte temperature.

Il secondo nemico è la sabbia. I granelli sono tanto fini da infilarsi nelle fessure più delicate: l’obiettivo della fotocamera, gli altoparlanti, i microfoni, la porta di ricarica. Una volta dentro possono graffiare la lente o compromettere il funzionamento di questi componenti. Per questo conviene maneggiare il telefono con le mani pulite e asciutte, evitando di appoggiarlo direttamente sull’asciugamano dove la sabbia si deposita con facilità.

Il terzo fronte è l’acqua salata, ancora più insidiosa di quella dolce. Il sale e i minerali presenti nell’acqua di mare sono corrosivi e, in caso di schizzi o di una caduta accidentale mentre si scatta una foto in riva, possono provocare danni rapidi e difficili da riparare. Anche i telefoni certificati come resistenti all’acqua non sono pensati per l’immersione in acqua salata, che con il tempo può intaccare le guarnizioni.

Le precauzioni utili sono semplici e poco ingombranti. Una custodia impermeabile o una semplice busta stagna proteggono da sabbia e schizzi permettendo comunque di scattare attraverso la plastica trasparente. Quando non si usa, il telefono va tenuto all’ombra e in un luogo ventilato, mai sotto il sole diretto o coperto da un telo che intrappola il calore, e nemmeno a ridosso di una borsa frigo, perché lo sbalzo termico può generare condensa interna.

A fine giornata, infine, vale la pena dedicare qualche minuto alla pulizia: rimuovere con un panno in microfibra la salsedine, la sabbia e i residui di crema solare da schermo, fessure e porte, soffiando via i granelli più ostinati. Gesti banali, che però fanno la differenza tra tornare a casa con un album pieno di ricordi e doversi rassegnare a una visita in assistenza proprio nel cuore delle ferie.