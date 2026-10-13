Prima di comprare una nuova TV controlla se c'è questa porta sul retro: ti cambia tutto

Nel 2026 le smart TV vendute in Europa, Stati Uniti e Asia corrono su pannelli OLED, Mini-LED e piattaforme streaming sempre più ricche.
Nel 2026 le smart TV vendute in Europa, Stati Uniti e Asia corrono su pannelli OLED, Mini-LED e piattaforme streaming sempre più ricche.
Valentina Giungati
Pubblicato il 13 ott 2026
Prima di comprare una nuova TV controlla se c'è questa porta sul retro: ti cambia tutto

Eppure, su un punto restano ferme: le porte USB-C. Molti produttori continuano a trattare i collegamenti come un dettaglio, mentre smartphone, laptop e tablet usano da anni lo stesso standard. Il risultato è una contraddizione piuttosto evidente: televisori sottili, potenti, pieni di app, ma ancora legati a ingressi pensati per un’altra stagione. E chi li compra finisce spesso tra adattatori, cavi doppi e compromessi evitabili.

Il ritardo non riguarda solo la USB-C sulle smart TV. Anche sulle porte HDMI 2.1 la situazione resta poco uniforme. Lo standard esiste da anni, ma molti televisori offrono ancora un misto di HDMI 2.0 e HDMI 2.1, lasciando le porte più complete ai modelli di fascia alta. Per chi collega console di nuova generazione, soundbar, lettori Blu-ray o un PC da salotto, non è una finezza da scheda tecnica. È un limite che si vede nell’uso di tutti i giorni.

Poi c’è la porta Ethernet 10/100, ancora presente su tanti modelli. In teoria il cavo dovrebbe dare una connessione più stabile del Wi-Fi. In pratica, il tetto dei 100 Mbps può rendere più veloce proprio la rete wireless, soprattutto con router recenti e fibra. “Ho collegato il televisore via cavo pensando di migliorare lo streaming, poi ho scoperto che andava meglio in Wi-Fi”, raccontano spesso gli utenti nei forum specializzati. In questo quadro, la porta USB-A continua a dominare: utile, certo, ma sempre meno in linea con i dispositivi che ormai abbiamo in casa.

Cosa cambierebbe con USB-C: SSD portatili, dongle, alimentazione e meno adattatori

Una porta USB-C sui televisori cambierebbe soprattutto le piccole cose di ogni giorno. Non si tratta di cancellare la USB-A, che serve ancora a chi usa chiavette tradizionali, vecchi hard disk o dispositivi come Fire TV Stick 4K, Roku Streaming Stick e accessori simili. La richiesta è più semplice: affiancare alle porte già presenti almeno un connettore moderno, capace di parlare con i dispositivi che molti utenti possiedono già.

Mano con cavo USB-C vicino alle porte sul retro di una smart TV, con HDMI, Ethernet e USB-A visibili
Una porta USB-C sulle smart TV ridurrebbe adattatori e cavi doppi, come suggerisce questo retro TV senza USB-C.

Basta pensare agli SSD portatili USB-C, ormai comuni per conservare film, video personali, backup fotografici e contenuti in alta definizione. Su molte TV attuali, per leggerli serve un adattatore da USB-C a USB-A. E lì possono iniziare i problemi: compatibilità ballerina, alimentazione insufficiente, velocità più basse. Con una porta dedicata sarebbe tutto più immediato: cavo, televisore, contenuto sullo schermo. Senza passaggi inutili. La stessa presa potrebbe alimentare dongle, adattatori di rete, webcam compatibili o piccoli accessori, riducendo anche il groviglio di cavi dietro al pannello.

Il punto, però, non è solo la comodità. La USB-C è ormai il connettore comune di smartphone, tablet, notebook, cuffie, monitor portatili e power bank. Tenerla fuori dalle smart TV 2026 significa lasciare il televisore, cioè il centro dell’intrattenimento domestico, un passo indietro rispetto al resto della casa.

Ingresso video via USB-C: la promessa di collegare laptop e tablet con un solo cavo

La novità più interessante è l’ingresso video via USB-C. Alcune porte USB-C, quando supportano standard come DisplayPort Alt Mode, possono trasportare anche un segnale video. In parole semplici: un laptop o un tablet compatibile potrebbe essere collegato direttamente al televisore con un solo cavo, senza adattatore HDMI. Per chi lavora da casa, mostra foto, guarda contenuti locali o usa la TV come grande schermo provvisorio, sarebbe una semplificazione concreta.

Serve però chiarezza. Non tutte le porte USB-C fanno le stesse cose. Alcune si fermano a velocità da USB 2.0, altre supportano USB 3, USB4 o standard più avanzati. Alcune gestiscono solo dati e alimentazione, altre anche il video. Il rischio è facile da immaginare: l’utente vede il connettore, compra il cavo che sembra giusto e poi scopre che il televisore non accetta alcun segnale. Per evitarlo, i produttori dovrebbero scrivere in modo chiaro cosa permette davvero quella porta: trasferimento dati, alimentazione, ingresso video, eventuale supporto DisplayPort. Niente sigle vaghe, niente sorprese dopo l’acquisto.

Roku e Hisense aprono la strada: perché lo standard ora dipende dai produttori

Qualche segnale, intanto, si vede. Roku ha annunciato nuovi televisori OLED, comprese le serie Pro e Pro Series LX, con una dotazione che include sia USB-A sia USB-C. È la scelta più sensata: non esclude gli accessori più vecchi e, allo stesso tempo, apre la porta ai dispositivi recenti. In pratica, mette insieme passato e presente senza obbligare l’utente a scegliere.

Anche Hisense si sta muovendo nella stessa direzione con alcuni modelli Mini-LED U8Q e UXQ, dotati di porta USB-C con supporto ad alimentazione e DisplayPort. Qui il vantaggio è ancora più evidente: un notebook può essere collegato al televisore in modo diretto, senza adattatori o dock esterni. Non è una funzione futuristica, né una prova da laboratorio. È una scelta tecnica già possibile.

Il punto, quindi, non è se la USB-C nelle smart TV possa arrivare, ma quando diventerà normale. Su televisori di fascia media e alta, spesso venduti a diverse centinaia o migliaia di euro, una porta in più non sembra una richiesta esagerata. Anche sui modelli economici, una dotazione minima con USB-A e USB-C renderebbe il prodotto più duraturo. Nel 2026, con case piene di dispositivi USB-C, il televisore non può restare l’ultimo apparecchio fermo al vecchio connettore.

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