PREZZO TAGLIATO A META' per Smartwatch Blackview da donna su Amazon

Se sei una donna attiva e desideri monitorare il tuo benessere e la tua forma fisica, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per il Blackview Smartwatch Donna. Attualmente disponibile a soli 23,99€, con uno sconto del 56% sul prezzo di listino, questo smartwatch è la soluzione perfetta per tenere traccia dei tuoi passi, monitorare la frequenza cardiaca, controllare la qualità del sonno e molto altro ancora. Non perdere questa occasione, perché l’offerta è limitata nel tempo e potrebbe esaurirsi presto!

Con caratteristiche avanzate come il contapassi, il saturimetro (SpO2), il monitoraggio del sonno e il cardiofrequenzimetro da polso, questo smartwatch ti offre una panoramica completa delle tue attività quotidiane e del tuo stato di salute. Inoltre, viene fornito con due cinturini intercambiabili per adattarsi al tuo stile e alle tue preferenze. Non lasciarti sfuggire questa occasione e migliora il tuo benessere con il Blackview Smartwatch Donna! Il Blackview Smartwatch Donna è dotato di una serie di funzioni che ti aiuteranno a monitorare e migliorare la tua forma fisica. Il contapassi ti consentirà di tenere traccia dei tuoi passi, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, motivandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di attività giornaliera. Il saturimetro (SpO2) misura il livello di ossigeno nel sangue, fornendoti informazioni importanti sulla tua salute generale e sul tuo livello di fitness.

Inoltre, il monitoraggio del sonno ti aiuterà a valutare la qualità del tuo riposo, fornendoti dati sulle fasi di sonno leggero, profondo e REM, così da poter apportare eventuali miglioramenti. Il cardiofrequenzimetro da polso misura in modo accurato la tua frequenza cardiaca in tempo reale, consentendoti di monitorare l’intensità degli allenamenti e di ottimizzare l’efficacia delle tue sessioni di esercizio.

L’orologio è anche impermeabile fino a 5ATM, il che significa che puoi indossarlo durante le tue attività sportive, anche sotto la doccia o mentre nuoti.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua forma fisica e il tuo benessere con il Blackview Smartwatch Donna. Acquistalo ora su Amazon a soli 23,99€ e goditi uno sconto del 56% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.