PREZZO STRACCIATO per il Mini smartwatch multifunzionale di ULTIMA GENERAZIONE

In vista dell’estate e della prova costume hai rispreso ad allenarti regolarmente? Allora non puoi non avere questo alleato che ti supporterà in ogni tuo esercizio, sia in palestra che all’aria aperta! Si tratta dell’Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 24%.

Potrai acquistare l’orologio smart multifunzionale a soli 68,49€, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. La mega offerta è limitatissima quindi fai in fretta, gli articoli a disposizione sono pochissimi!

Amazfit GTS 2: il Mini Smartwatch che ti accompagnerà in tutti i tuoi allenamenti

L’Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,55 pollici, che ti permette di visualizzare facilmente le tue notifiche, i tuoi messaggi e le tue chiamate senza dover prendere il telefono in mano.

Grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM, potrai utilizzare l’Amazfit GTS 2 Mini anche durante le attività sportive o sotto la doccia. L’orologio smart è dotato di una serie di sensori per il monitoraggio della salute, come il sensore di frequenza cardiaca, il sensore di ossigeno nel sangue e il sensore di stress.

Inoltre dispone di ben 70 modalità sportive con le quali potrai monitorare facilmente le tue attività fisiche e tenere traccia dei tuoi progressi nel tempo.

Oltre a queste funzionalità principali, l’Amazfit GTS 2 Mini presenta anche un design elegante e sottile, con una batteria di lunga durata che ti permette di utilizzarlo senza doverlo ricaricare per giorni. In più, attraverso la connettività Bluetooth 5.0, potrai collegare facilmente il tuo smartwatch ad altri dispositivi, come il tuo smartphone o il tuo tablet. Il dispositivo è compatibile anche con l’app Amazfit attraverso la quale è possibile personalizzare le tue impostazioni, ricevere notifiche e monitorare la tua attività in modo facile e intuitivo.

Ad oggi l’Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch è in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 24%. Potrai acquistare l’orologio smart multifunzionale a soli 68,49€, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? La promozione è davvero limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.