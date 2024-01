PREZZO PAZZO: Friggitrice ad aria Moulinex costa pochissimo ancora per poche ore!

Compatta, essenziale, perfetta per cucinare sano e leggero: la Friggitrice ad Aria Moulinex Easy Fry Max ha una capienza di 5 litri ed è in super offerta su Amazon a soli 79,99€!

Grazie al 33% di sconto, realizzerai il sogno di cucinare sano con un elettrodomestico di una marca prestigiosa, con un touchscreen funzionale e 10 programmi di cottura per cucinare pasti luculliani fino a 6 persone. Scopri le sue caratteristiche uniche e non farti sfuggire lo sconto speciale!

Torna in forma e risparmia anche energia oltre il 70%!

Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e ritrovare in tavola un pasto gustoso, saporito e croccante non solo in poco tempo… ma anche senza peccati di gola! Grazie alla Friggitrice ad aria Moulinex, con una capacità di 5 litri, cucinerai per 6 persone in un’unica volta con pochissimo olio per avere pasti sani davvero in un attimo.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia avanzata del ricircolo di aria calda, che avvolge la pietanza sopra e sotto e crea cotture perfette e fragranti. Puoi mettere poco olio oppure optare per una cucina leggerissima senza neanche una goccia, soprattutto se segui un regime dietetico. Ebbene sì: potrai gustare tutti i tuoi piatti preferiti ma “peccaminosi”, come patatine o pollo arrosto, avendo la sensazione della frittura ma senza usare un minimo di olio. Un vero e proprio life-changing!

Scopriamo insieme i 10 programmi di cottura preimpostati:

Patatine fritte

Pollo

Carne

Pesce

Dolce

PizzaNuggets

Verdure

Gamberetti

Bacon

Un intuitivo schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo per guidarti nella preparazione di pasti sempre perfetti. ll cestello per frittura ad aria, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, consente una pulizia senza sforzo e una cottura senza stress.

Cosa aspetti? Acquistala a soli 79,99€ grazie al 33% di sconto attivo su Amazon.

