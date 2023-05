PREZZO MICRO per Hub Usb C: compatibile con MAC a soli 16 euro

Siete alla ricerca di un hub USB C affidabile ed efficiente per il vostro Mac o PC? Non cercate oltre! Amazon offre un’offerta imperdibile sull’hub USB C per Mac e PC a soli 16,99€! Grazie allo sconto del 35%, potrete usufruire di un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Affrettatevi, perché quest’offerta è disponibile per un periodo limitato e a questo prezzo, le scorte si esauriranno rapidamente!

L’hub USB C in offerta è uno strumento indispensabile per chiunque abbia bisogno di espandere le funzionalità del proprio computer portatile. Dotato di un design compatto ed elegante, questo hub offre una vasta gamma di opzioni di connessione, tra cui una porta HDMI 4K, tre porte USB 3.0, una porta di ricarica USB C, un lettore di schede SD e microSD e una porta Ethernet RJ45.

La porta HDMI 4K vi permette di collegare il vostro computer a un monitor esterno, offrendo una risoluzione fino a 3840×2160 a 30Hz per un’esperienza di visione cristallina. Le tre porte USB 3.0 consentono trasferimenti di dati ad alta velocità fino a 5Gbps, garantendo un rapido scambio di file e la possibilità di connettere una vasta gamma di dispositivi USB come mouse, tastiere e dispositivi di archiviazione.

L’hub USB C include anche una porta di ricarica USB C che supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) fino a 100W, assicurando che il vostro computer rimanga sempre carico durante l’utilizzo. Il lettore di schede SD e microSD integrato facilita il trasferimento di foto e video da fotocamere e altri dispositivi, mentre la porta Ethernet RJ45 offre una connessione Internet stabile e veloce con velocità fino a 1000Mbps.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Chromebook e PC Windows, questo hub USB C si adatta facilmente alle vostre esigenze e vi permette di sfruttare al meglio le potenzialità del vostro computer.

Non perdete questa straordinaria occasione per aggiudicarvi un hub USB C per Mac e PC a un prezzo speciale di soli 16,99€, con uno sconto del 35% su Amazon.

