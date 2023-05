PREZZO MAI VISTO per lo Smartphone TLC 405: ne rimangono POCHISSIMI!

È il momento di aggiornare il tuo smartphone? Amazon ha appena lanciato una promozione pazzesca che fà al caso tuo! Oggi il TCL 405 è in offerta ad un prezzo incredibile di 78,99€ grazie ad uno sconto bomba del 34%.

Non c’è ombra di dubbio, questo è il momento giusto per accaparrarti il meglio della tecnologia ad un prezzo così competitivo. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per ricevere lo smartphone direttamente a casa domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime. Non perdere tempo e corri su Amazon, gli articoli a disposizione sono pochissimi!

TCL 405: caratteristiche e funzionalità dello smartphone a prezzo mini

Il TCL 405 offre una combinazione vincente di potenza, prestazioni e prezzo accessibile. Questo smartphone è dotato di un processore quad-core per prestazioni rapide e fluide, così potrai navigare, giocare o lavorare senza interruzioni.

Con un display da 5.5 pollici HD+, potrai godere di immagini chiare e vivide, che si tratti di guardare i tuoi film preferiti, sfogliare foto o navigare sul web. La batteria da 3000mAh garantisce un’autonomia notevole, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza preoccuparti di ricaricare.

Lo smartphone TCL 405 è inoltre dotato di una fotocamera da 8MP per scattare foto di alta qualità, e di una fotocamera frontale da 5MP per selfie e videochiamate nitide. Con 16GB di memoria interna, espandibile fino a 64GB con una scheda SD, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, musica e film.

Ma il TCL 405 non è solo potente, è anche bello da vedere con il suo design sottile e moderno, disponibile in una varietà di colori per adattarsi al tuo stile.

Non perdere tempo, sfrutta questa offerta speciale e porta la tua esperienza mobile al livello successivo. Ad oggi il TCL 405 è in offerta ad un prezzo incredibile di 78,99€ grazie ad uno sconto bomba del 34%. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.