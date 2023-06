PREZZO FOLLE per Samsung TV integrata con assistenti vocali: solo 236€

Se sei alla ricerca di un televisore di alta qualità per arricchire la tua esperienza di visione, non puoi perderti l’offerta speciale su Amazon per il Samsung TV FULL HD! Con uno sconto incredibile del 26%, puoi portare a casa questo straordinario Smart TV a soli 241,99€. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti in immagini vivide e dettagliate, grazie a questa offerta imperdibile!

Il Samsung TV UE32T5372CDXZT è stato progettato per offrire una qualità visiva straordinaria e una vasta gamma di funzionalità smart. Con la sua risoluzione Full HD, il supporto HDR e il design sottile, questo televisore trasformerà il tuo salotto in una vera sala cinematografica. Di seguito potrai scoprire tutte le specifiche che fanno di questo televisore un vero e proprio top di gamma.

Risoluzione Full HD: Il Samsung TV UE32T5372CDXZT offre una risoluzione Full HD, che garantisce immagini nitide e dettagliate. Potrai godere di un’esperienza visiva coinvolgente e apprezzare ogni minimo particolare dei tuoi contenuti preferiti.

Supporto HDR: Grazie al supporto HDR (High Dynamic Range), questo televisore offre un’ampia gamma dinamica di colori e luminosità. I dettagli più luminosi e le ombre più profonde vengono riprodotti in modo realistico, donando alle tue immagini una profondità e una vividezza straordinarie.

Purcolor: La tecnologia Purcolor di Samsung assicura una resa cromatica accurata e vivida. Ogni colore è riprodotto con precisione, offrendo immagini ricche e realistiche che cattureranno la tua attenzione e ti faranno immergere completamente nel mondo dei contenuti che stai guardando.

Smart TV: Il Samsung TV UE32T5372CDXZT è dotato delle funzionalità smart più avanzate. Puoi accedere a una vasta gamma di app, servizi di streaming e contenuti online direttamente dal tuo televisore. Connettiti al Wi-Fi integrato e sfrutta al massimo le potenzialità della tua Smart TV.

Slim Design: Il design sottile e elegante del Samsung TV UE32T5372CDXZT si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con cornici ridotte al minimo, avrai un’esperienza di visione immersiva e un televisore che si integra armoniosamente nel tuo spazio.

Non perdere quest’occasione unica: acquista Samsung TV FULL HD a soli 236,28€ grazie allo sconto pazzesco del 28% dedicato a te da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.