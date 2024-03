PREZZO BOMBA per Samsung Galaxy Watch4 SCONTATO del 52%!

Ti costa meno della metà!

Da tempo desideri uno smartwatch? Questo è il momento giusto, fatti un bel regalo! Abbiamo scovato per te una promo che non puoi assolutamente perderti: oggi su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy Watch4 e pagarlo meno della metà grazie allo sconto del 52%!

L’attuale prezzo di mercato per questo smartphone è 269 euro ma tu oggi lo paghi solamente 129 euro!

Inoltre grazie al servizio Cofidis, puoi ulteriormente alleggerire la spesa optando per il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero.

Samsung Galaxy Watch4: monitora la tua salute, i tuoi allenamenti e molto altro!

Impara a conoscere il tuo corpo, monitora i tuoi progressi di fitness con il primo smartwatch che misura comodamente la composizione corporea. E ancora monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Si tratta di un Fitness Tracking che ti consente quindi di monitorare attività e punteggi di fitness sul tuo smartwatch Android. Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. Inoltre misuri anche la pressione sanguigna e disponi di un elettrocardiogramma. Il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.

La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi. Opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare. Compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB

Prendilo ora su Amazon e grazie allo sconto del 52% lo paghi meno della metà!!!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.