La community Apple lo adora (ma anche tra gli utenti Windows non si scherza…), e in tanti lo considerano addirittura migliore rispetto al Magic Mouse dell’azienda di Cupertino. Sto parlando del Logitech MX Master 3S, attualmente al suo nuovo minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 38%.

Il mouse passa dunque da 134,99 euro a 83,99 euro, nella versione Grigio Scuro. Se sei interessato/a alla periferica, ti consiglio di procedere rapidamente all’acquisto perché non sappiamo per quanto tempo ancora sarà attiva la promozione.

Usa il mouse wireless MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro, con il sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. Il mouse di Logitech introduce inoltre la tecnologia Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione di clic ma con il 90% di rumore di click in meno, ed è più silenzioso (+90%) e preciso (+87%) grazie allo scorrimento MagSpeed.

Lavora comodamente con un mouse di precisione dotato di design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Personalizza i tasti e ottimizza il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che usi, grazie al software migliorato Logi Options+. Infine, non posso che segnalarti lo l’incredibile controllo FLOW su più computer, che ti consente di lavorare su più computer o laptop e trasferire testo, immagini e file dall’uno all’altro, anche quando passi da un sistema operativo Windows a macOS.