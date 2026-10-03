Prezzi di Amazon troppo alti, la sentenza è ufficiale: chi riceverà i rimborsi

Una decisione che può riportare molti abbonati alle vecchie tariffe e dare più forza alle richieste di rimborso avanzate dalle associazioni dei consumatori. Il rincaro era scattato il 15 settembre 2022: l’abbonamento annuale era passato da 69 euro a 89,90 euro, quello mensile da 7,99 euro a 8,99 euro. Per la Corte, però, il problema non era solo il prezzo. Era soprattutto il modo in cui Amazon si era riservata il diritto di cambiarlo.

La Corte federale di giustizia tedesca ha stabilito che la clausola di adeguamento dei prezzi inserita nelle condizioni di Amazon Prime non era abbastanza chiara per i consumatori. In pratica, secondo i giudici di Karlsruhe, agli abbonati non veniva spiegato bene quali fossero i loro diritti davanti a un aumento del canone. Né era indicato con sufficiente precisione fin dove potesse spingersi Amazon nel modificare da sola le condizioni economiche del servizio.

La sentenza chiude il percorso partito dai tribunali di Düsseldorf, che già nei gradi precedenti avevano giudicato quella clausola non ammissibile. Amazon ha fatto sapere di non condividere la decisione, ma ha annunciato che adeguerà, almeno in via temporanea, le tariffe dei clienti interessati. Una mossa prudente, in attesa di capire fino in fondo quali saranno le conseguenze economiche del verdetto.

Dal rincaro di Prime alla causa: così è nato lo scontro con i consumatori

Il caso risale al settembre 2022, quando Amazon comunicò agli utenti tedeschi l’aumento del prezzo di Prime. La società lo motivò con la crescita dei costi generali e con l’inflazione che in quel periodo pesava su molti servizi digitali e logistici. Il pacchetto, che comprende consegne rapide, contenuti video e altri servizi, salì così a 89,90 euro l’anno. L’abbonamento mensile arrivò invece a 8,99 euro.

Documenti di abbonamento e strumenti legali su una scrivania evocano la disputa sui rincari e i possibili rimborsi dopo una sentenza in Germania.

Le associazioni dei consumatori contestarono il meccanismo usato per applicare l’aumento. Non era in discussione, almeno in questa causa, la scelta commerciale di alzare i prezzi. Il punto era un altro: Amazon poteva davvero imporre quel rincaro sulla base delle proprie condizioni contrattuali? Da qui il ricorso, prima davanti ai giudici di Düsseldorf e poi fino alla Corte federale di giustizia, che ha confermato l’invalidità della clausola. La linea delle associazioni è netta: “I clienti devono poter capire con precisione cosa accade se il prezzo cambia”.

Vecchie tariffe Prime: chi può tornarci e quando arriverà l’avviso di Amazon

Gli effetti più immediati riguardano gli abbonati Amazon Prime in Germania che avevano già un piano attivo prima del 15 settembre 2022 e che da allora non lo hanno modificato. Per questi clienti, sulla base di quanto emerso dopo la sentenza, Amazon dovrebbe ripristinare inizialmente le vecchie tariffe: 69 euro l’anno oppure 7,99 euro al mese, a seconda del tipo di abbonamento.

L’azienda informerà i clienti coinvolti prima della prossima data di fatturazione. Non tutti gli utenti Prime, quindi, rientrano automaticamente nella misura. Chi si è abbonato dopo l’aumento, o chi nel frattempo ha cambiato le proprie condizioni contrattuali, potrebbe non avere diritto al ritorno al vecchio prezzo. Saranno le comunicazioni inviate da Amazon — e, se servirà, le verifiche dei singoli consumatori — a chiarire caso per caso la posizione degli abbonati.

Rimborsi ancora in bilico: la class action a Hamm e il peso della sentenza

Resta aperta la partita dei rimborsi per le somme pagate in più dagli abbonati dal 2022 in poi. La sentenza della Corte federale di giustizia non impone automaticamente ad Amazon di restituire la differenza tra vecchie e nuove tariffe. Può però pesare sulla causa collettiva promossa dal Centro consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia davanti alla Corte d’appello di Hamm.

Secondo le associazioni dei consumatori, circa 145.000 persone si sono già registrate alla procedura. L’obiettivo è ottenere il rimborso della differenza tra il prezzo originario di Amazon Prime e quello aumentato, almeno per gli utenti che rispettano i requisiti. I consumatori possono anche valutare azioni individuali, ma devono fare attenzione ai termini di prescrizione. Solo più avanti si capirà quanto costerà davvero ad Amazon questa sconfitta in tribunale. Per ora, il verdetto di Karlsruhe rafforza la posizione degli abbonati e mette un paletto chiaro alle modifiche tariffarie poco trasparenti nei contratti digitali.