Presumed Innocent torna su Apple TV il 19 febbraio 2027 con Rachel Brosnahan e Matthew Rhys, avvocati e coniugi su fronti opposti in un processo per omicidio.

Il primo teaser presenta la seconda stagione del thriller giudiziario, che riparte con una storia autonoma. Brosnahan interpreta una giovane avvocata della difesa chiamata a misurarsi con un caso di omicidio. Dall’altra parte c’è il procuratore distrettuale interpretato da Rhys, che è anche suo marito. Il debutto prevede due episodi insieme. Le puntate successive arriveranno di venerdì fino ad aprile, con una storia tratta dal romanzo d’esordio di Jo Murray.

In tribunale, l’avversario è suo marito

Al centro della stagione c’è un caso di omicidio che mette la protagonista di fronte a una scelta professionale difficile. Il procuratore dall’altra parte del procedimento è suo marito. Per la difesa, contestare la ricostruzione dell’accusa fa parte del lavoro. Qui, però, ogni scontro in aula si ripercuote su una relazione che esiste anche fuori dal tribunale. La premessa del thriller è tutta in quella sovrapposizione tra carriera e matrimonio.

La storia è tratta da Dissection of a Murder, il primo romanzo di Jo Murray. L’autrice partecipa anche alla serie come co-produttrice esecutiva. Il libro fornisce così la base per un caso distinto da quello raccontato nel 2024. A tenere insieme le due stagioni è la tensione tra il lavoro di chi deve sostenere una tesi in aula e la vita che quella stessa persona cerca di tenere in piedi fuori.

Una cartella chiusa sul banco degli avvocati

Un nuovo cast dopo la stagione di Jake Gyllenhaal

Nella prima stagione, Jake Gyllenhaal interpretava Rusty Sabich, un procuratore di Chicago sospettato di omicidio. Apple aveva presentato quegli otto episodi come una miniserie tratta dal romanzo di Scott Turow. La serie ha debuttato il 12 giugno 2024. La vicenda partiva da un delitto che sconvolgeva l’ufficio del procuratore e seguiva un uomo impegnato a difendere la propria posizione mentre la sua famiglia era sotto pressione.

Apple annunciò il rinnovo nel luglio 2024, quando la prima stagione era ancora in corso, e anticipò che il seguito avrebbe raccontato un nuovo caso. Gyllenhaal rimane tra i produttori esecutivi, insieme a nomi già legati al progetto come David E. Kelley e J.J. Abrams. Il personaggio di Rusty lascia invece il centro della scena alla coppia interpretata da Brosnahan e Rhys.

Quando esce Presumed Innocent 2 su Apple TV

I primi due episodi saranno disponibili venerdì 19 febbraio 2027 su Apple TV. Dopo il debutto, il servizio pubblicherà una puntata ogni venerdì, con l’ultimo appuntamento fissato per il 2 aprile. Il teaser è già disponibile e introduce il conflitto tra i due protagonisti. Il calendario permette di vedere insieme le puntate d’apertura prima di passare alla cadenza settimanale.

Chi vuole recuperare la prima stagione può già trovarla in streaming su Apple TV. È il modo più diretto per vedere come il legal thriller usava il processo di Rusty per raccontare una crisi familiare. Chi arriva per il nuovo caso può cominciare invece da febbraio, quando la serie cambia protagonisti e apre un procedimento giudiziario autonomo.