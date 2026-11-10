Presto potrebbe arrivare la tassa su internet: quanto e cosa saremo costretti a pagare

Una nuova proposta fiscale legata al traffico internet potrebbe cambiare i costi dei servizi digitali, coinvolgendo grandi piattaforme e sollevando interrogativi anche per gli utenti.

Non si parla, almeno per ora, di un’imposta applicata direttamente alle bollette, ma di un possibile prelievo sui dati trasmessi da alcuni operatori. Nel dibattito entrano lo streaming, il cloud e perfino gli aggiornamenti software, con timori sui rincari futuri. Per capire gli effetti reali bisogna distinguere tra costi per le aziende, conseguenze indirette per i consumatori e stato dell’iter legislativo.

Come funzionerebbe il prelievo da 5,5 centesimi per gigabyte

L’emendamento approvato nell’ambito dell’esame parlamentare della legge di bilancio prevede un prelievo di 5,5 centesimi per ogni gigabyte trasmesso. Secondo quanto riportato da Europe1, il conto non finirebbe direttamente nella bolletta del singolo abbonato. A pagare sarebbero le aziende da cui partono i dati: Netflix, Google, Meta, Amazon, i servizi cloud e le piattaforme di contenuti digitali.

A prima vista, 5,5 centesimi sembrano poca cosa. Ma basta fare due conti: 100 gigabyte vorrebbero dire 5,50 euro, 200 gigabyte arriverebbero a 11 euro. Si tratta di importi teorici a carico degli operatori, non di una tariffa direttamente applicata ai consumatori. Tra streaming in alta definizione, backup automatici e download pesanti, il costo potrebbe diventare tutt’altro che marginale per le aziende.

Il provvedimento è ancora dentro l’iter della legge di bilancio 2027 e può essere cambiato, o anche cancellato. La discussione, però, è già partita. E riguarda anche la possibilità che una parte dei nuovi costi finisca indirettamente per pesare sugli abbonamenti e sui servizi utilizzati ogni giorno.

Dai download di GTA 6 agli aggiornamenti di sicurezza: chi rischia di pagare di più

Il caso più immediato è quello dei videogiochi di nuova generazione. Un titolo attesissimo come GTA 6, citato nel dibattito per le dimensioni che potrebbero avere i download, può richiedere decine o centinaia di gigabyte tra installazione, patch, contenuti extra e reinstallazioni. Lo stesso discorso vale per lo streaming video, che ogni giorno muove quantità enormi di dati. Secondo le stime richiamate dalla stampa locale, gruppi come Netflix, Google, Meta, Amazon e Akamai rappresenterebbero insieme circa la metà del traffico ricevuto nel Paese interessato.

Poi c’è un aspetto meno evidente, ma forse ancora più delicato: gli aggiornamenti di sicurezza. Anche software gratuiti, patch di sistema e update obbligatori consumano traffico. L’avvocato tedesco esperto di media digitali Christian Solmecke, sentito da TECHBOOK, ha riassunto il punto in modo netto: “Chi fornisce sicurezza viene penalizzato fiscalmente”.

Per gli utenti il rischio sarebbe indiretto. Solmecke ha spiegato che, sui nuovi contratti o sui nuovi acquisti, le aziende potrebbero scaricare una parte dei costi sui prezzi, perché il testo della proposta non lo vieterebbe. Più difficile, invece, ritoccare gli abbonamenti già in corso, dove entrano in gioco contratti e norme europee a tutela dei consumatori.

Net neutrality, privacy e diritto Ue: dove potrebbe arrivare la nuova tassa su internet

Il problema non è solo economico. Secondo Solmecke, una misura nazionale di questo tipo rischierebbe ricorsi, perché potrebbe scontrarsi con la neutralità della rete, con la libertà di fornire servizi nel mercato europeo e con le regole sulla concorrenza. “Un’iniziativa nazionale del genere poggia su basi molto fragili”, ha detto l’avvocato. E davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ha aggiunto, la tenuta della norma sarebbe tutt’altro che garantita.

C’è poi il capitolo privacy: per calcolare il prelievo, i provider dovrebbero collegare i flussi di traffico a determinati mittenti, distinguendo da dove arrivano i dati e in che quantità. Una cosa tecnicamente possibile, ma delicata sul piano giuridico. In Germania, ha osservato ancora Solmecke, gli ostacoli sarebbero persino più alti per via della costituzione finanziaria tedesca.

La proposta riguarda la Francia, dove l’Assemblea nazionale francese ha approvato un emendamento nell’ambito della discussione sul bilancio 2027. A Parigi il provvedimento deve ancora completare l’iter legislativo e potrebbe subire modifiche o essere cancellato. Per ora, quindi, non si tratta di una tassa introdotta in Italia e non esiste un nuovo obbligo di pagamento per gli utenti italiani. Il segnale politico, però, è chiaro: il traffico dati costa, e il dibattito su chi debba contribuire alle spese delle reti potrebbe coinvolgere anche altri Paesi europei.