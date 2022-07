La domotica è parte delle nostre vite ma non tutti gli accessori sono smart. In tal caso, una saggia decisione sarebbe puntare su prese hi-tech compatibili con gli standard più diffusi. Oggi trovi ad un prezzo incredibilmente vantaggioso il bundle con quattro prese Nooie che passa da 39,99 euro a 23,99 euro.

Per ottenere il maxi sconto devi prima spuntare la voce Coupon, per ottenere lo sconto del 15%, e poi utilizzare il codice KD8JOQ6H prima di concludere l’acquisto. Solo in questo modo pagherai 23,99 euro anziché 39,99 euro.

Ogni presa ha dimensioni compatte, in modo da mantenere libera la seconda presa.

Per la migrazione al mondo smart è necessario scaricare l’app gratuita Nooie: solo così potrai accendere/spegnere lampade, ventilatori, macchine del macché e altre gadget sparsi per la casa senza alzarti dal divano o dal letto, magari utilizzando un comando vocale. Sì perché le prese Nooie sono compatibili come gli Echo di Amazon e i dispositivi Nest/Home di Google.

Molto utile anche la funzione Timer o quella per pianificare l’accensione/spegnimento dei dispositivi durante il giorno e/o la settimana. Un esempio? Puoi impostare l’accensione della macchina del caffè alle 7:00 del mattino, così da trovarla già accesa in vista della colazione.

Infine, ti segnalo che le prese Wi-Fi di Nooie includono le opzioni “Blocco babmini” e “Condivisione”. La prima impedisce ai più piccoli di casa di manomettere involontariamente la spina. La seconda invece serve per condividere il controllo degli elettrodomestici con amici e parenti.

