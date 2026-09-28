Prese intelligenti sì, ma non per questi dispositivi: non vanno mai collegati

Alcuni apparecchi consumano troppa corrente o restano accesi troppo a lungo: il rischio è quello di surriscaldamenti, guasti elettrici e, nei casi peggiori, principi d’incendio. Vale anche in Italia, dove la domotica è arrivata nelle abitazioni con grande facilità: una spina, il telefono, e sembra tutto risolto. In realtà le regole di base dell’impianto elettrico restano le stesse.

Una presa intelligente non è una prolunga più moderna, né un adattatore buono per qualunque uso. Dentro ci sono componenti elettronici, un relè, circuiti Wi-Fi o Bluetooth e un involucro piccolo, che deve anche smaltire calore. Prima ancora di scaricare l’app, quindi, bisogna guardare un dato preciso: la potenza massima supportata, indicata in watt o in ampere sull’etichetta e nel manuale del produttore.

Molti modelli riportano valori come 10 o 16 ampere. Questo però non vuol dire che possano lavorare per ore al massimo senza problemi. Come ricordano spesso i tecnici del settore elettrico, il guaio nasce quando si collega un carico alto e continuo a un dispositivo pensato per apparecchi piccoli. Il punto debole, in questi casi, può essere il relè interno. Non per forza la presa a muro.

Il pericolo principale è il surriscaldamento della smart plug. E spesso non si vede subito: la presa magari è dietro un mobile, vicino a una tenda o infilata in una multipresa già piena. Prima arriva l’odore di plastica calda. Poi il dispositivo può smettere di rispondere. A quel punto, purtroppo, il segnale è già chiaro: qualcosa non andava.

Elettrodomestici ad alta potenza: stufe, condizionatori e bollitori fuori dalla presa intelligente

Tra i dispositivi da non collegare a una presa smart ci sono prima di tutto gli elettrodomestici ad alta potenza: stufe elettriche, termoventilatori, radiatori portatili, bollitori, ferri da stiro, forni da appoggio e alcune friggitrici ad aria. Sono apparecchi che assorbono molta corrente in poco tempo e che, spesso, restano accesi abbastanza a lungo da mettere sotto sforzo la presa intelligente.

Una presa smart collegata a cavi e adattatori in cucina, esempio di situazione da valutare per evitare sovraccarichi.

Una stufa elettrica da 2.000 watt, per esempio, può sembrare compatibile con una smart plug dichiarata per 3.000 o 3.500 watt. Ma il dato sulla carta non basta. Contano la qualità del prodotto, l’aerazione, lo stato dell’impianto, la presa a muro, la durata dell’uso. E conta anche la temperatura della stanza, particolare che sembra secondario ma non lo è.

Lo stesso discorso vale per condizionatori portatili, deumidificatori potenti e bollitori elettrici. Consumano molto e lo fanno a ripetizione. Accenderli da remoto può sembrare una comodità — “così trovo la stanza già calda”, si sente dire — ma se qualcosa va storto in casa non c’è nessuno a intervenire. In questi casi una presa smart non sostituisce un impianto pensato per reggere quel carico.

Apparecchi con motori e compressori: frigoriferi, pompe e utensili che possono creare picchi di corrente

Attenzione anche agli apparecchi con motori elettrici, compressori o pompe interne. Frigoriferi, congelatori, pompe per acquari, autoclavi domestiche, trapani da banco e utensili da officina possono avere picchi di corrente all’avvio: in pratica, per partire assorbono più energia di quella indicata come consumo medio.

Il frigorifero è uno dei casi più comuni. Collegarlo a una presa intelligente per controllare i consumi può sembrare una buona idea. Ma un comando remoto interrotto, un aggiornamento dell’app o un relè bloccato possono spegnerlo senza che l’utente se ne accorga subito. In poche ore, soprattutto d’estate, il danno può riguardare alimenti, farmaci o prodotti che devono restare a temperatura controllata.

Anche le pompe per acquari richiedono prudenza. Non sempre consumano molto, ma devono funzionare senza interruzioni. Se la smart plug perde la connessione o resta bloccata su “off”, l’ossigenazione dell’acqua può fermarsi. Con utensili e macchine a motore, invece, il rischio è doppio: picco elettrico all’avvio e possibile riaccensione improvvisa dopo un comando remoto o dopo il ritorno della corrente.

Dispositivi critici e uso continuativo: quando automazione e controllo da remoto diventano un rischio

La regola più prudente è semplice: evitare le prese smart per tutti i dispositivi critici, sanitari o destinati a funzionare senza pausa. In questa lista rientrano apparecchi medicali domestici, sistemi di ventilazione, dispositivi per la sicurezza, modem collegati ad allarmi, caldaie con centraline sensibili e qualunque strumento da cui dipenda un servizio essenziale.

Il controllo da remoto, di per sé, non è il problema. Lo diventa quando viene usato senza valutare le condizioni reali: connessione instabile, presa economica, carico elevato, multipresa già affollata. A quel punto la comodità dell’automazione può diventare l’anello debole dell’impianto di casa.

Per usare una smart plug in sicurezza, i produttori raccomandano di leggere la scheda tecnica, non superare mai il carico massimo, evitare adattatori in serie e sistemare il dispositivo in un punto aerato. Meglio usarla per lampade, caricabatterie, piccoli ventilatori, decorazioni luminose e apparecchi a basso consumo. Bastano pochi controlli concreti: leggere l’etichetta, toccare la presa dopo un po’ di utilizzo, verificare che non scaldi. Se scalda, va staccata. Subito.