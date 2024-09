Presa smart per una casa intelligente: collega i tuoi dispositivi, SCONTATISSIMA

La presa smart TP-Link Tapo P105 si distingue per il suo design compatto e le funzionalità avanzate che ti permettono di gestire i tuoi elettrodomestici con facilità. Dotata di Wi-Fi 2.4GHz, questa presa intelligente ti consente di accendere e spegnere i tuoi dispositivi ovunque ti trovi, grazie al controllo da remoto tramite l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS. Non è necessario alcun hub aggiuntivo, rendendo il tutto ancora più semplice e immediato.

Con la funzionalità di programmazione, puoi organizzare le tue giornate creando routine di accensione e spegnimento per i tuoi elettrodomestici direttamente dall’app. In aggiunta, il timer ti permette di impostare countdown predefiniti, perfetti per ottimizzare attività ricorrenti come lo spegnimento automatico delle luci nella stanza dei bambini.

Un altro punto di forza della Tapo P105 è il controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Questo ti consente di gestire la presa smart semplicemente con la tua voce, migliorando l’esperienza d’uso e rendendola ancora più intuitiva e veloce.

Infine, la modalità assenza è una funzione pratica che simula la tua presenza in casa. La presa accenderà e spegnerà dispositivi come TV, radio e lampade in maniera casuale, offrendo una maggiore sicurezza quando sei fuori casa.

Su Amazon, oggi, la presa smart TP-Link viene messa in offerta con sconto del 38% e viene venduta a soli 9,99€.