Se cerchi una soluzione semplice ed economica per rendere la tua casa più intelligente e risparmiare energia, potresti essere interessato a TP-Link Tapo P110 (kit da 4), una presa elettrica smart Wi-Fi con monitoraggio dei consumi. E oggi su Amazon costa ancora meno: grazie allo sconto secco del 27% paghi il Kit da 4 solo 39,99€.

Cos’è TP-Link Tapo P110?

TP-Link Tapo P110 è una presa elettrica che si collega alla tua rete Wi-Fi e ti permette di controllare da remoto i dispositivi collegati tramite l’app gratuita Tapo o tramite la tua voce con Alexa o Google Home. Puoi accendere e spegnere i dispositivi, programmare orari di funzionamento, impostare timer e creare scene personalizzate.

Ma la caratteristica più interessante di TP-Link Tapo P110 è il monitoraggio dei consumi. Grazie a un sensore integrato, puoi visualizzare in tempo reale e in modo storico quanto energia consumano i tuoi dispositivi elettrici e ottimizzare il loro utilizzo per ridurre le bollette.

TP-Link Tapo P110 ha un design compatto e discreto che non occupa spazio sulla presa. Ha anche una protezione per bambini che impedisce l’inserimento accidentale di oggetti metallici nelle prese. Inoltre, supporta una potenza massima di 3680W e una corrente di 16A, quindi puoi collegare anche dispositivi ad alta potenza come condizionatori o asciugatrici.

Come funziona TP-Link Tapo P110?

Per usare TP-Link Tapo P110 devi solo scaricare l’app Tapo sul tuo smartphone o tablet e seguire le istruzioni per configurare la presa e collegarla alla tua rete Wi-Fi. Dopo aver fatto questo, puoi controllare i tuoi dispositivi da ovunque ti trovi con un semplice tocco o con un comando vocale.

Con l’app Tapo puoi anche:

Monitorare i consumi energetici dei tuoi dispositivi in tempo reale e in modo storico, con grafici giornalieri, settimanali o mensili.

Programmare gli orari di accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi in base alle tue abitudini o alle fasce orarie più convenienti.

Impostare timer per spegnere automaticamente i tuoi dispositivi dopo un certo periodo di tempo.

Creare scene personalizzate per attivare o disattivare più dispositivi con un solo comando.

Condividere il controllo della presa con altri membri della famiglia o amici tramite l'app.

Se hai un dispositivo compatibile con Alexa o Google Home, puoi anche usare la tua voce per controllare TP-Link Tapo P110. Basta dire “Alexa, accendi la lampada” o “Ok Google, spegni il ventilatore” per gestire i tuoi dispositivi senza alzarti dal divano.

Quali sono i vantaggi di TP-Link Tapo P110?

TP-Link Tapo P110 ti offre diversi vantaggi per rendere la tua casa più intelligente e risparmiare energia:

Puoi controllare i tuoi dispositivi da remoto, senza bisogno di telecomandi o interruttori manuali.

Puoi monitorare i consumi energetici dei tuoi dispositivi e ottimizzare il loro utilizzo per ridurre le bollette.

Puoi programmare gli orari di funzionamento dei tuoi dispositivi in base alle tue esigenze o alle tariffe energetiche.

Puoi impostare timer per spegnere automaticamente i tuoi dispositivi quando non li usi.

Puoi creare scene personalizzate per attivare o disattivare più dispositivi con un solo comando.

Puoi usare la tua voce per controllare i tuoi dispositivi con Alexa o Google Home.

Puoi condividere il controllo della presa con altri utenti tramite l'app.

Acquista ora TP-Link Tapo P110 (kit da 4) Presa Schuko Smart a soli 39,99€ su Amazon. E se ti iscrivi a Prime, la consegna -rapidissima- è anche gratuita, così come i resi.

