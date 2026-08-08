Presa italiana o presa europea? A casa ci sono entrambe ma solo una è migliore per collegare i dispositivi

Succede soprattutto durante una ristrutturazione, oppure quando si compra un apparecchio con una spina diversa da quelle tradizionali. Non è solo una questione di forma. Contano messa a terra, portata in ampere, compatibilità delle spine e stato dell’impianto elettrico. Sembra un dettaglio. Ma in cucina, in lavanderia o dietro un frigorifero può pesare parecchio.

La presa Schuko, dal tedesco Schutzkontakt, cioè “contatto di sicurezza”, nasce in Germania. Si riconosce subito: è rotonda e incassata, con due fori centrali e due lamelle metalliche laterali per la messa a terra. Il bordo rialzato aiuta a evitare contatti accidentali con parti in tensione mentre si inserisce la spina. Un accorgimento semplice, ma utile.

La presa italiana bipasso, detta anche P17/11, è invece piatta e rettangolare, con tre fori allineati. Accetta sia spine italiane da 10A sia spine da 16A, con la terra nel foro centrale. Per questo resta molto diffusa nei punti luce, nelle camere, negli studi e nelle zone dove si usano apparecchi di tutti i giorni. La differenza, quindi, non è estetica: la Schuko accoglie spine europee CEE 7/4 e CEE 7/7, spesso presenti su grandi elettrodomestici e apparecchi che consumano di più; la bipasso italiana è pensata per spine nazionali a due o tre poli. “La compatibilità va verificata prima, non dopo aver comprato l’elettrodomestico”, ripetono spesso gli installatori nelle case più datate. E non è una frase detta tanto per dire.

Prese da 16A: dove servono davvero, dalla cucina alla lavanderia

Le prese da 16A sono indicate nei punti in cui si collegano apparecchi con assorbimenti più alti: lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugatrice, frigorifero e alcuni utensili da lavoro. A 230 volt, una corrente da 16 ampere corrisponde a una potenza teorica di circa 3.680 watt, anche se poi tutto dipende dall’apparecchio e dalla protezione della linea.

Confronto tra presa Schuko e presa italiana bipasso, con le rispettive spine, per scegliere il collegamento più sicuro in casa.

In una cucina usata ogni giorno, magari con forno elettrico, microonde e lavastoviglie sulla stessa parete, la scelta della presa non è un dettaglio secondario. La presa Schuko garantisce un collegamento stabile per molti grandi elettrodomestici venduti con spina tedesca o franco-tedesca. La presa bipasso da 16A, invece, resta pratica dove servono flessibilità e poco ingombro, per esempio sul piano di lavoro o vicino a piccoli apparecchi come robot da cucina e macchina del caffè.

In lavanderia vale lo stesso discorso: se una asciugatrice o una lavatrice escono di fabbrica con spina Schuko, montare una presa adatta evita adattatori lasciati fissi, ciabatte improvvisate e cavi tirati dietro i mobili. Piccole cose, certo. Ma sono proprio quelle che, dopo mesi di uso quotidiano, aiutano a evitare surriscaldamenti, falsi contatti e chiamate urgenti all’elettricista.

Adattatori e spine forzate: il pericolo nascosto nelle vecchie prese italiane

Il nodo più delicato riguarda le abitazioni con vecchie prese italiane da 10A, ancora presenti in molti appartamenti costruiti o ristrutturati diversi decenni fa. Una spina Schuko non dovrebbe essere infilata in una presa italiana tradizionale. Il corpo rotondo non è compatibile con il profilo piatto della bipasso e, nelle prese più vecchie, può entrare solo perché l’interasse tra gli spinotti è simile, circa 19 millimetri. Ma forzare una spina non è mai una soluzione.

Gli spinotti della Schuko hanno un diametro maggiore rispetto a quelli italiani da 10A: inserirli a forza può deformare i contatti, rovinare la presa e, soprattutto, escludere la messa a terra, che è una protezione fondamentale in caso di guasto. L’apparecchio magari funziona lo stesso. Il problema è che l’impianto, in quel momento, sta lavorando male. Anche gli adattatori vanno usati con attenzione.

Possono andare bene per un collegamento temporaneo, ad esempio con un caricatore o un apparecchio leggero. Diventano però un rischio se restano per mesi dietro un frigorifero o attaccati a una lavatrice. Devono essere della portata giusta, integri, certificati e mai sovraccaricati. Se scaldano, anneriscono o si allentano, vanno sostituiti subito.

Norme CEI e DiCo: quando conviene scegliere una presa universale

In Italia il riferimento tecnico per gli impianti elettrici domestici è la norma CEI 64-8. Le caratteristiche costruttive delle prese rientrano anche negli standard di prodotto, tra cui la CEI 23-50. Le norme non impongono di cambiare ogni presa già installata solo perché esiste un modello più recente. Però ogni intervento sull’impianto deve essere fatto a regola d’arte da personale abilitato.

Quando si modifica, si amplia o si rifà un impianto elettrico, l’installatore deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità, la cosiddetta DiCo, prevista dal decreto ministeriale 37/2008. È il documento che certifica la corretta esecuzione dei lavori e può diventare importante anche in caso di vendita dell’immobile, affitto o controlli assicurativi. “Meglio spendere qualcosa prima che intervenire dopo un guasto”, dicono spesso i tecnici davanti a quadri elettrici mai aggiornati.

Oggi, in molti punti della casa, la soluzione più pratica è la presa universale, che nello stesso frutto accetta spine italiane da 10A e 16A e spine Schuko. Non serve dappertutto, ma può essere utile in cucina, lavanderia, garage, studio e nei punti in cui gli apparecchi cambiano spesso. In sintesi: Schuko per carichi più impegnativi e spine europee, bipasso per l’uso quotidiano, universale quando si vuole evitare di vivere con gli adattatori sempre inseriti.