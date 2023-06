Prepara piatti gustosi SENZA OLIO con la Friggitrice ad aria in MEGA SCONTO

Con l’arrivo dell’estate e della prova costume è ora di rimettersi in forma e mantenere una dieta sana. Ad aiutarci c’è la Friggitrice Ad Aria Calda ARDES, al momento disponibile su Amazon a soli 69,49 euro, con uno sconto incredibile del 43%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il fantastico elettrodomestico da cucina risparmiando addirittura 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, ma fate in fretta: rimangono pochissimi articoli a disposizione!

Friggitrice Ad Aria Calda ARDES: come utilizzarla

La Friggitrice Ad Aria Calda ARDES utilizza la tecnologia dell’aria calda per preparare cibi croccanti e gustosi senza l’aggiunta di olio.

Questo significa che potrai gustare patatine fritte, pollo croccante e altri alimenti deliziosi, ma con un contenuto di grassi notevolmente ridotto. Grazie al suo potente sistema di circolazione dell’aria calda, otterrai risultati simili alla frittura tradizionale, ma in modo molto più salutare.

Le specifiche tecniche di questa friggitrice ad aria calda sono impressionanti. Con una capacità di 5 litri, avrai spazio sufficiente per preparare porzioni generose di cibo per tutta la famiglia. Il display digitale ti permette di impostare facilmente la temperatura e il tempo di cottura desiderati, garantendo risultati sempre perfetti. Inoltre, la friggitrice è dotata di una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza e tranquillità durante la cottura.

La Friggitrice Ad Aria Calda ARDES è anche estremamente facile da pulire. Grazie al suo cestello antiaderente rimovibile, potrai lavarlo facilmente sotto l’acqua corrente o metterlo in lavastoviglie. Non dovrai più preoccuparti dei fastidiosi residui di olio o del lavoro di pulizia complicato.

