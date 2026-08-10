Prenotare un'auto a noleggio: chi commette questo errore paga quasi il doppio

A dirlo è una rilevazione di billiger-mietwagen.de, che ha messo a confronto i prezzi per una settimana di noleggio, dal 3 al 10 agosto 2026, tra consegna al terminal e servizio con shuttle.

La scena è quella di sempre: si atterra, si aspetta il bagaglio, si esce dagli arrivi e si vuole solo prendere l’auto per raggiungere l’hotel. È in quel momento che molti viaggiatori scelgono il ritiro del Mietwagen al terminal, invece di salire su una navetta diretta agli uffici esterni. Più comodo, senza dubbio. Ma non sempre conveniente.

Secondo l’analisi di billiger-mietwagen.de, la differenza tra le due soluzioni può pesare parecchio sul budget della vacanza. Il confronto riguarda le offerte più economiche con shuttle-service e quelle con terminal pick-up, sempre sulla stessa durata: sette giorni, dal 3 al 10 agosto. Stessa settimana, stessa destinazione. Ma prezzo molto diverso.

Il punto è semplice: il banco dentro l’aeroporto dà l’idea di far risparmiare tempo, ma non sempre è così. In molti scali turistici le navette passano spesso, soprattutto in alta stagione, e il tragitto dura pochi minuti. Il conto, però, in alcuni casi cambia eccome.

Málaga, Rodi e Atene: dove la comodità si paga cara

Il caso più netto è Málaga, sulla costa mediterranea spagnola. Qui il ritiro al terminal costa l’80,7% in più rispetto alla soluzione con navetta. Tradotto: per una settimana di noleggio si spendono quasi 69 euro in più. Non proprio spiccioli, soprattutto per chi viaggia in famiglia e ha già messo in fila voli, hotel e pasti fuori.

Prenotazione del noleggio in aeroporto: scelta tra navetta e ritiro al terminal, con possibili costi extra.

In Grecia il rincaro è ancora più pesante in termini assoluti. A Rodi la differenza tra shuttle e consegna al terminal è del 59,6%, con un sovrapprezzo di 150,44 euro: il dato più alto tra quelli indicati dalla rilevazione. Ad Atene il divario arriva al 57,9%, mentre a Salonicco si ferma al 38,8%. Anche qui, il tempo risparmiato rischia di trasformarsi in una spesa inattesa.

La stessa dinamica riguarda anche alcune mete italiane. A Brindisi e Bari, secondo la rilevazione, prendere l’auto direttamente in aeroporto costa oltre un quarto in più rispetto alla formula con navetta. Una differenza che chi prenota di corsa, magari dal telefono e con più pagine aperte, può vedere solo alla fine. Oppure non vedere proprio.

Quando il terminal conviene: i casi sotto il 5%

Non sempre, però, il terminal pick-up è una scelta sbagliata. In alcune località la differenza di prezzo è minima e la soluzione più comoda può avere senso, soprattutto con bambini, valigie pesanti o arrivi in tarda serata. A Olbia, in Sardegna, il rincaro indicato è appena dell’1,2%.

Scarti molto bassi anche in Spagna. A Barcellona il sovrapprezzo è dell’1,9%, pari a circa 3,44 euro in più. A Bilbao arriva al 2%, con poco meno di 5 euro di differenza. In casi del genere, pagare qualcosa in più per uscire dall’aeroporto senza altri passaggi può essere una scelta ragionevole. Dipende dall’orario, dalla stanchezza, dal tipo di viaggio.

Secondo i dati riportati, anche a Siviglia, Tenerife Sud e Palma di Maiorca il costo aggiuntivo del ritiro al terminal resta sotto il 5%. Qui il ragionamento cambia: non si parla più di un rincaro pesante, ma di una piccola spesa in cambio di maggiore praticità. Il consiglio, però, resta lo stesso: confrontare prima di prenotare.

Google Maps e shuttle: i controlli da fare prima di prenotare

Frieder Bechtel, portavoce di billiger-mietwagen.de, ha spiegato che «il ritiro diretto al terminal è comodo, ma può comportare un sovrapprezzo rilevante a seconda della destinazione». Per questo, ha aggiunto, è meglio controllare bene le condizioni già durante la prenotazione del Mietwagen, senza fermarsi al primo prezzo che compare.

Un controllo rapido può evitare brutte sorprese: aprire Google Maps e verificare dove si trova davvero l’ufficio di noleggio. In alcuni aeroporti più piccoli, la sede indicata come “fuori terminal” si raggiunge anche a piedi in pochi minuti. In altri casi lo shuttle è gratuito o già compreso per i clienti, con partenze frequenti davanti agli arrivi.

Prima di confermare, quindi, conviene guardare tre cose: prezzo finale, posizione del banco e tempo di trasferimento. Se il risparmio è di decine di euro e la navetta impiega poco, la scelta è quasi obbligata. Se invece la differenza è minima, il ritiro dell’auto al terminal può valere la spesa. Anche in vacanza, a volte, è il dettaglio più piccolo a pesare di più sul conto.