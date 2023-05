PRECIPITA... solo il prezzo! Oltre 100€ in meno per Drone DJI Mini 3

Amazon ti propone un’occasione unica, con uno sconto del 16% che porta il prezzo del drone a soli 634€. Se sei un appassionato di droni, un videomaker o semplicemente un curioso, questa è l’occasione che aspettavi per acquistare uno dei migliori droni sul mercato. Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria!

Il DJI Mini 3 è un drone leggero e compatto, ideale per i viaggi e l’esplorazione. Con un peso di soli 249 grammi, è facilmente trasportabile e non richiede registrazione in molti paesi. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Mini 3 offre prestazioni sorprendenti grazie alla sua fotocamera da 12MP e alla possibilità di registrare video in 4K a 30fps. La stabilizzazione meccanica a 3 assi garantisce riprese fluide e senza vibrazioni, mentre la modalità panoramica consente di catturare immagini spettacolari a 180° o 360°.

Il DJI Mini 3 è dotato di un’autonomia di volo fino a 31 minuti, permettendoti di esplorare e filmare senza interruzioni. Grazie alla sua resistenza al vento di livello 5, il drone può volare in condizioni atmosferiche meno favorevoli, offrendoti maggiore flessibilità. Inoltre, il sistema GPS integrato e le funzioni di ritorno a casa automatico e rilevamento degli ostacoli aumentano la sicurezza del volo, permettendoti di concentrarti sulla cattura di immagini mozzafiato.

Il DJI Mini 3 è anche estremamente facile da pilotare grazie all’app DJI Fly, disponibile sia per Android che per iOS. L’app offre un’interfaccia semplice e intuitiva, oltre a numerosi tutorial e consigli per migliorare le tue abilità di volo. Con le modalità di volo intelligente come QuickShots, ActiveTrack e Point of Interest, potrai realizzare riprese professionali con estrema facilità.

Approfitta subito dell’offerta imperdibile su Amazon e acquista il DJI Mini 3 a soli 634€ con il 16% di sconto! Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa uno dei droni più avanzati sul mercato a un prezzo eccezionale. Non aspettare, questa offerta non durerà a lungo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.