PRECIPITA il prezzo: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti a prezzo RIDICOLO con il coupon!

Lui lavora, tu ti rilassi: TP-Link Tapo RV30 Plus è il robot aspirapolvere e lavapavimenti con dock di svuotamento intelligente che oggi ti costa solo 369,99€! Grazie a un coupon di 30€ e uno sconto del 9%, potrai avere questo rivoluzionario collaboratore domestico a un prezzo veramente vantaggioso.

Non solo è un robot che esegue una mappatura rapida degli ambienti, ma è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google per non doversi neanche alzare dal divano per dargli degli ordini!

Non perdere il robot che lava e aspira e ha un dock di svuotamento intelligente

Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con dock di auto svuotamento intelligente:

Mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evita omissioni e ripetute pulizie e funziona bene anche al buio.

Batteria da 5000 mAh per un’aspirazione duratura e senza dissolvenza fino a 5 ore.

Torna automaticamente al dock di ricarica quando la batteria si sta scaricando, quindi si riavvia esattamente da dove era stata interrotta.

Svuotamento automatico con sacchetto per la polvere grande da 4 litri – Svuota automaticamente la pattumiera dopo la pulizia per tenere le mani libere fino a 70 giorni.

Combo aspirapolvere e mop: il mop elettronico a 3 livelli affronta i pasticci appiccicosi e il grasso da cucina per una pulizia più accurata

Pulizia personalizzabile: unisci e separa le aree, imposta un programma di pulizia e personalizza le modalità di pulizia per ogni stanza.

Non pensarci ulteriormente: per soli 369,99€ acquista il robot aspirapolvere e lavapavimenti TP-LINK applicando il coupon sconto di 30€ che trovi in pagina!

