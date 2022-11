Se scegli auricolari wireless a marchio Beats (una costola di Apple), vai sempre sul sicuro. Lo scoglio è il prezzo di listino, bisogna ammetterlo, ma grazie al Black Friday si può risparmiare e non poco. Puoi ad esempio acquistare i Powerbeats Pro con chip Apple H1 a 174,99 euro grazie allo sconto del 42% che quasi dimezza i 300 euro suggeriti dall’azienda.

I Powerbeats Pro sono auricolari wireless ad alte prestazioni e con un’autonomia fenomenale: fino a 9 ore di ascolto, che diventano più di 24 se si considera anche la custodia di ricarica. Il design è come al solito impeccabile: i supporti auricolari sono infatti regolabili e leggeri e si traducono in comfort e stabilità in qualsiasi circostanza, anche durante le sessioni d’allenamento più intense.

Batteria scarica? Niente paura: grazie a Fast Fuel, con 5 minuti di ricarica hai ancora 1,5 ore di ascolto. A farti risparmiare ancora di più la batteria ci pensano gli accelerometri di movimento, che mettono subito in standby gli auricolari quando li sfili. E se vuoi riprendere l’ascolto, basta indossarli di nuovo.

A proposito di design, gli auricolari di Beats sono resistenti all’acqua e al sudore (certificazione IPX4) e poi integrano pulsanti fisici (tra cui il logo “b”) per controllare il volume e la riproduzione. Supportano anche i comandi vocali tramite Siri, ci mancherebbe.

In termini di compatibilità, non c’è alcun limite. Per i dispositivi iOS, ti basta aprire la custodia e tenerla vicino al tuo iPhone sbloccato. Per i device Android invece, vai sul Google Play Store e scarica l’app Beats per abbinarli con un semplice tocco. In alternativa, puoi usare più semplicemente il menu Bluetooth del dispositivo.

📢 Ti ricordo che lo sconto del 42% è legato alla Black Friday Week e viene applicato anche se scegli di pagare a rate (5 da 35 euro al mese).