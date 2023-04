Powerbank Solare: ricarica ovunque e gratis (OFFERTA -20%)

Un powerbank solare è una batteria portatile che si può ricaricare tramite la luce del sole, grazie a dei piccoli pannelli fotovoltaici integrati. Questo tipo di dispositivo è molto utile quando si è lontani da una presa di corrente, ad esempio durante le escursioni in montagna, le gite al mare o i viaggi in camper. Con un powerbank solare si può alimentare una vasta gamma di dispositivi elettronici, come smartphone, tablet, computer portatili, torce, lampadine e altro ancora. E oggi su Amazon è disponibile a un super prezzo: solo 27€ incluse spedizioni.

Cos’è un powerbank solare

Un powerbank solare è un gingillo molto utile per chi ha bisogno di avere sempre a disposizione energia per i propri dispositivi elettronici, come smartphone, tablet, fotocamere, ecc. I vantaggi sono molteplici:

È ecologico: sfrutta una fonte di energia rinnovabile e pulita, riducendo l’impatto ambientale e il consumo di energia elettrica.

Come Scegliere un Powerbank Solare

Per scegliere il powerbank solare più adatto alle proprie esigenze, bisogna tenere conto di alcuni fattori, come:

La tipologia dei pannelli : possono essere monocristallini o policristallini. I primi sono più efficienti e resistenti, ma anche più costosi. I secondi sono più economici e leggeri, ma meno performanti.

Powerbank solare in Offerta

Il Powerbank Solare 26800mAhVOOE vanta le seguenti caratteristiche:

Questo dispositivo sfrutta l’energia solare, trasformando la luce del sole in elettricità. Tuttavia, questa funzionalità è pensata per essere un supporto in caso di emergenza, quando ci si trova fuori casa senza una fonte di alimentazione principale.

Grazie al chip intelligente, il caricabatterie solare evita problemi di sovraccarico e scaricamento eccessivo, proteggendo da inversione di polarità e assicurando una protezione da sovratensione e sovracorrente.

Con una capacità di 26.800 mAh, è possibile ricaricare il proprio smartphone circa 5 volte e l’iPad circa 3 volte. Le due porte USB di tipo “A-Micro” (2,1 A e 1A) permettono di alimentare 2 dispositivi in simultanea, garantendo stabilità e velocità.

Premendo una volta il pulsante d’accensione, si attivano i 4 LED che mostrano la percentuale di carica residua della batteria (0-100%). Il design compatto, simile alle dimensioni del palmo della mano, facilita il trasporto in tasca o in borsa. Gli angoli arrotondati garantiscono un’estetica gradevole ed ergonomia. Adatto a gran parte dei dispositivi elettronici USB.

E grazie all’offerta di Amazon, lo paghi solo 27€ incluse spedizioni. E se ti iscrivi a Prime, la consegna rapida è anche gratuita.

