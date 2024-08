Powerbank potentissimo a ricarica ultra-rapida in MEGA SCONTO

INIU è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di caricabatterie sia per l’auto e sia portatili e oggi, il suo powerbank da 140W e 27.000mAh viene scontato del 15% e venduto a 67,99€.

I tuoi dispositivi saranno sempre al 100% in pochi minuti

Scopri la potenza del Powerbank da 140W e 27.000mAh. Realizzato con materiali di altissima qualità, il PowerNova offre una garanzia di 3 anni e assistenza tecnica a vita, segno del suo impegno nel settore.

Grazie alla ricarica superveloce da 140W, questo powerbank è in grado di alimentare dispositivi ad alta richiesta energetica come laptop e console portatili. In appena 30 minuti, il tuo MacBook Pro 16″ raggiungerà il 59% di carica, la SteamDeck il 57%, l’iPhone 15 Pro Max il 71% e il Samsung S23 Ultra il 75%.

Con la sua enorme batteria da 27.000mAh, approvata dalle compagnie aeree, puoi ricaricare più volte tutti i tuoi dispositivi durante i tuoi viaggi. Non importa quale dispositivo possiedi, Android, Apple o altro, questo caricabatterie universale supporta oltre 1000 dispositivi, assicurandoti che non rimarrai mai senza energia.

Il Powerbank è dotato di tre porte di ricarica, tra cui una porta USB-C PD 3.1 da 140W in/out, una porta USB-C PD da 45W e una porta USB-A. Questo ti consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il display LED intelligente ti informa in tempo reale sullo stato della batteria e sul tempo rimanente per la ricarica completa, trasformando la tua esperienza di ricarica con un’interfaccia dinamica e intuitiva.

Su Amazon, oggi, il powerbank INIU da 140W e 27.000mAh viene scontato del 15% e viene venduto al costo finale di 67,99€.

