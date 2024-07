Powerbank da 10.000mAh in versione mini ad un PREZZO STRACCIATO

Avere a disposizione un powerbank è utilissimo soprattutto in viaggio per tenere i propri dispositivi sempre al 100% e oggi, su Amazon, il powerbank da 10.000mAh viene scontato del 10% per un costo finale di 19,66€.

Powerbank da 10.000mAh ad un prezzo shock

Il Powerbank da 10.000mAh è una soluzione di ricarica portatile che combina sicurezza, efficienza e praticità, supportata dalla fiducia di oltre 38 milioni di utenti globali. INIU utilizza solo materiali di altissima qualità, garantendo una sicurezza e affidabilità superiori. Infatti, offre una garanzia di 3 anni, una delle migliori del settore.

Uno dei punti di forza di questo powerbank è la sua dimensione tascabile. Con una ricarica veloce a 22.5W, questo powerbank supporta tutti i principali protocolli di ricarica rapida, assicurando che i tuoi dispositivi siano completamente caricati nel più breve tempo possibile. Questo è ideale per chi ha bisogno di una ricarica rapida durante la giornata.

Un’altra caratteristica distintiva è la capacità di caricare tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. A differenza di molti caricabatterie sul mercato, il Powerbank INIU PD10000 funziona perfettamente con dispositivi più piccoli come AirPods, smart watch/smart band, auricolari e casse Bluetooth. Non è necessario attivare modalità di ricarica speciali per questi dispositivi, basta collegarli e il gioco è fatto.

Per rendere l’esperienza ancora più comoda, il powerbank include un pratico portatelefono integrato. Basta spingerlo verso l’esterno per sorreggere il telefono durante la ricarica, consentendoti di guardare i tuoi programmi preferiti, utilizzare FaceTime o FaceID senza dover tenere il telefono in mano.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 10% sul powerbank INIU da 10.000mAh per un prezzo finale di 19,66€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.