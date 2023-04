PowerBank 4 cavi + 5 porte: REGALATO Sconto + Coupon

VeektomX è un capiente powerbank 10000mAh che ha tutto quello che puoi sognare: cavi integrati di diverso tipo, una batteria infinita, 5 uscite diverse e 2 ingressi. È compatibile con tutto, include un display e solo per oggi è scontatissimo: grazie allo sconto 43% + Coupon 10% lo paghi solo 17€ e spiccioli.

VeektomX è un powerbank 10000mAh che non ti deluderà: ha integrati tre tipi di cavi (Micro, USB C e iOS) per ricaricare qualsiasi dispositivo smart, come iPhone 14/13/12/11/XR/8/6, iPad, Samsung Galaxy S22/S20, tablet e altri. Non dovrai più portare con te altri cavi di ricarica.

Ma non è tutto. Questo powerbank include infatti porte USB-A e USB-C che ti permettono di collegare altri dispositivi e ricaricarli insieme agli altri tre. In totale, puoi caricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente con una velocità elevata di 5V/2A per ogni porta.

E se ti preoccupi di rimanere senza energia, niente paura. Questo dispositivo include un display LED intelligente che ti mostra con precisione il livello della batteria. Così saprai sempre quanta carica hai ancora a disposizione per tablet, telefoni e accessori.

Tra l’altro, il gingillo in questione è molto compatto e leggero: misura solo 5,7×2,7×0,7 pollici e pesa solo 260 grammi. Puoi portarlo facilmente in tasca o in borsa. E se vuoi essere ancora più comodo, puoi anche appenderlo allo zaino grazie al pratico cordino. Infine, questo powerbank è sicuro e affidabile: ha un sistema di protezione integrato che previene il surriscaldamento, il sovraccarico e le correnti eccessive.

E solo per oggi puoi acquistarlo an prezzo davvero imperdibile. Grazie allo sconto del 43% più il coupon del 10%, lo paghi solo 17,60€ incluse spedizioni. Affrettati, l’offerta scade presto!

