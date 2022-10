Questo PowerBank da 10.000mAh non è come tutti gli altri. Oltre ad essere estremamente veloce e capiente, ha una caratteristica che lo rende super pratico e unico: include un cavo USB-C integrato e grazie all’Offerta Lancio lo paghi solo 15€ e spiccioli invece di 29,99€ .

Questo PowerBank è molto pratico e ti evita di portarti dietro un cavo aggiuntivo: ce l’ha già, a scomparsa, integrato nella scocca. È molto capiente, ma soprattutto supporta la ricarica veloce PD da 18 W che consente di ricaricare rapidamente anche un MacBook Air. In più, vanta un input rapido con cui caricare a sua volta il PowerBank stesso in meno di 3,5 ore.

E tra l’altro ha un bellissimo design sottile e liscio, con indicatore LED che mostra a colpo d’occhio la carica residua. È la proverbiale manna dal cielo quando si è fuori casa e si ha bisogno di più autonomia con dispositivi come Gimbal, iPad e tablet, computer portatili e molti altri dispositivi.

Non ha recensioni perché è in offerta lancio, ed ecco perché eccezionalmente è scontato di 14€. In caso di problemi, o se fossi insoddisfatto, puoi comunque rispedirlo indietro a costo zero grazie all’impareggiabile servizio post vendita di Amazon. Ma importante: per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 14€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.