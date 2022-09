Sei alla ricerca di un power bank affidabile, capiente e che supporti la ricarica rapida? Ti segnalo il gadget ultra compatto di INIU da 10.000mAh con due porte USB-A e una porta USB-C. Aggiungilo subito al carrello, perché grazie alla formidabile combo “sconto + coupon” lo paghi solo 16,31 euro. Ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere un ulteriore sconto del 20%.

Pur essendo incredibilmente compatto (è di poco più alto di una carta di credito), questo power bank è una garanzia. È munito di un display che ti informa della carica rimanente e ti consente addirittura di ricarica tre dispositivi in contemporanea.

E poi, a differenza di altri accessori della stessa categoria, la USB-C è sia un ingresso sia un’uscita, e questo lo rende perfetto per il tuo iPhone (o qualsiasi altro smartphone). Ma puoi tranquillamente caricare altre tipologie di device, come auricolari wireless, smartwatch e, perché no, tablet.

E sul fianco, un po’ nascosta, c’è una chicca. Si tratta infatti del supporto per smartphone, così puoi guardare un episodio della tua serie TV preferita mentre il dispositivo è in ricarica. Un plus davvero utile.

📢 Ti ricordo che per ottenere il massimo sconto devi spuntare il box del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. La spedizione è gratuita per tutti gli iscritti a Prime.