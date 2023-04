Un’offerta lampo Amazon si traduce in uno sconto destinato a terminare nel giro di qualche ora. Quello attivo sul power bank mini da 10.000mAh di INIU è formidabile e ti consente di risparmiare addirittura il 42%. Approfitta subito della promo e concludi l’acquisto a soli 19,54€ (anziché 34€).

Questo power bank, che ti consente di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, è dotato di un display che ti permette di monitorare la carica rimanente. La porta USB-C, inoltre, è sia un ingresso che un’uscita, il che lo rende particolarmente adatto per la ricarica di smartphone. Ma non è tutto: questa piccola “centrale di energia” è in grado di ricaricare anche altri dispositivi come auricolari wireless, smartwatch e tablet.

E se questo non bastasse, il power bank di INIU dispone anche di un supporto per smartphone, in modo da poter guardare i tuoi programmi preferiti mentre il dispositivo viene ricaricato. Un’altra chicca che lo rende un accessorio ancora più utile.

⚡Lo sconto del 42% sul power bank compatto di INIU è da intendersi come un’offerta lampo. Questo significa che hai solo poche ore per concludere l’affare. E tieni d’occhio anche la richiesta, perché una volta raggiunto il 100% non ci sarà più niente da fare.

